"Референдумы" ничего не изменят, Украина и дальше будет освобождать свои территории — Кулеба

Поскольку Украина в дальнейшем их будет освобождать, имея на это полное право.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twetter.

"Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там не говорили в России", – написал дипломат.

Напомним, Россия хочет провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины. Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после того, как РФ проведет на территориях Украины "референдумы" и "присоединит" их к себе, "то геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер". И посягательства на эти территории будут якобы преступлениями, что позволит России "использовать все способы самозащиты".

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