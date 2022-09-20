Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Референдумы" ничего не изменят, Украина и дальше будет освобождать свои территории — Кулеба

Дата публикации
Просмотры
251
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Референдумы" ничего не изменят, Украина и дальше будет освобождать свои территории — Кулеба

Фото: Associated Press

Псевдореферендумы на оккупированных территориях не изменят ситуацию.

Поскольку Украина в дальнейшем их будет освобождать, имея на это полное право.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twetter.

"Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там не говорили в России", – написал дипломат.

Напомним, Россия хочет провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины. Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после того, как РФ проведет на территориях Украины "референдумы" и "присоединит" их к себе, "то геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер". И посягательства на эти территории будут якобы преступлениями, что позволит России "использовать все способы самозащиты".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация