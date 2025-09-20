Реформ недостатьчно: Кулеба назвал ключевые условия для вступления Украины в ЕС

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Реклама

Эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых Украина сможет стать членом Европейского Союза. По его словам, эти условия не связаны с реформами, а касаются внутренних процессов в самом ЕС и украинском сельскохозяйственном комплексе.

Об этом он рассказал на фестивале "Кураж в Киеве" во время лекции "Сила нашего поколения".

Баланс сил и потеря контроля

"Украина станет членом Европейского Союза, когда состоятся две вещи", - подчеркнул Кулеба.

Реклама

Первое условие, по словам Кулебы, состоит в том, что Западная Европа должна найти способ «удержать контроль над европейским проектом» после того, как в Европейский Союз войдут Украина, Молдова и балканские страны.

«Так как оставить правила так, как оно сейчас работает, и присоединить нас всех, то просто ЕС будет существовать, но Запад потеряет контроль из-за изменения балансов», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что это касается, прежде всего, таких стран, как Франция и Германия.

Аграрный сектор: риск для фермеров в ЕС

Второе условие, по мнению Кулебы, заключается в необходимости урегулирования вопроса украинского сельскохозяйственного комплекса. Он отметил, что сейчас украинский аграрный сектор «категорически несовместим» с европейским.

Реклама

«То есть, если мы входим так, как оно есть, мы просто убиваем всех фермеров по всей Европе. И это влечет за собой реальную социальную революцию во Франции, Бельгии, Польше, во всех странах. И коллапс Европы», - заявил он.

Эксминистр подытожил, что как только эти две проблемы будут устранены, «вся Украина будет в ЕС». По его мнению, решение о принятии Украины было принято еще в 2022 году, и «путь в ЕС открыта». Хотя реформы, по словам Кулебы, важный и нужный фактор, именно указанные им две проблемы являются определяющими на пути евроинтеграции Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина ожидает положительного решения от ЕС по евроинтеграции после разговора с Урсулой фон дер Ляен. В ходе разговора также обсуждалась дипломатическая работа, направленная на остановку российской агрессии и обеспечение безопасности украинцам.