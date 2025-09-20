- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 2 мин
Реформ недостатьчно: Кулеба назвал ключевые условия для вступления Украины в ЕС
Бывший глава внешнеполитического ведомства Украины назвал два главных препятствия на пути Украины в Европейский Союз, которые не связаны с реформами, а касаются баланса сил в Европе и украинского аграрного сектора.
Эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых Украина сможет стать членом Европейского Союза. По его словам, эти условия не связаны с реформами, а касаются внутренних процессов в самом ЕС и украинском сельскохозяйственном комплексе.
Об этом он рассказал на фестивале "Кураж в Киеве" во время лекции "Сила нашего поколения".
Баланс сил и потеря контроля
"Украина станет членом Европейского Союза, когда состоятся две вещи", - подчеркнул Кулеба.
Первое условие, по словам Кулебы, состоит в том, что Западная Европа должна найти способ «удержать контроль над европейским проектом» после того, как в Европейский Союз войдут Украина, Молдова и балканские страны.
«Так как оставить правила так, как оно сейчас работает, и присоединить нас всех, то просто ЕС будет существовать, но Запад потеряет контроль из-за изменения балансов», — пояснил министр.
Он подчеркнул, что это касается, прежде всего, таких стран, как Франция и Германия.
Аграрный сектор: риск для фермеров в ЕС
Второе условие, по мнению Кулебы, заключается в необходимости урегулирования вопроса украинского сельскохозяйственного комплекса. Он отметил, что сейчас украинский аграрный сектор «категорически несовместим» с европейским.
«То есть, если мы входим так, как оно есть, мы просто убиваем всех фермеров по всей Европе. И это влечет за собой реальную социальную революцию во Франции, Бельгии, Польше, во всех странах. И коллапс Европы», - заявил он.
Эксминистр подытожил, что как только эти две проблемы будут устранены, «вся Украина будет в ЕС». По его мнению, решение о принятии Украины было принято еще в 2022 году, и «путь в ЕС открыта». Хотя реформы, по словам Кулебы, важный и нужный фактор, именно указанные им две проблемы являются определяющими на пути евроинтеграции Украины.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина ожидает положительного решения от ЕС по евроинтеграции после разговора с Урсулой фон дер Ляен. В ходе разговора также обсуждалась дипломатическая работа, направленная на остановку российской агрессии и обеспечение безопасности украинцам.