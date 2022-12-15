Реформа градостроительства: кому выгодно блокировать законопроект №5655 – Всеукраинская ассоциация громад

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 о реформировании сферы градостроительства. После чего в средствах массовой информации начала распространяться агрессивная кампания противников законопроекта.

Всеукраинская ассоциация громад призвала "быть внимательными и критическими" к появляющейся в СМИ информации вокруг законопроекта №5655, чтобы не стать участником манипуляций.

Об этом организация заявила 15 декабря на своем сайте.

"Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительства. После чего в средствах массовой информации начала распространяться агрессивная кампания противников законопроекта. Для кого этот законопроект и в самом деле представляет угрозу, так это для коррупционных организаций, которые не хотят отказаться от "черной кассы" ". По приблизительным оценкам, все они зарабатывают на сделках и схемах в строительной отрасли около $10 млрд в год. Коррупционеры боятся прозрачности, а именно прозрачность градостроительства – главная цель реформы и единственный действенный инструмент качественного восстановления", – говорится в заявлении.

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Авторы отметили, что крупная градостроительная реформа началась с ликвидации ГАСИ – Государственной архитектурно-строительной инспекции, "где годами формировалась система, при которой застройщики платили взятки посредникам за сопровождение объекта строительства".

"Вместо ГАСИ начал функционировать новый орган — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ), который прекратил взяточничество на уровне самой инспекции. Но, к сожалению, в ряде городов остались "автономные" отделы архитектуры, которые продолжили произвольно выдавать разрешения на строительство и введение в эксплуатацию. Поэтому нечестные участники строительного рынка не хотят терять монополию и используют эти отделы архитектуры в своих интересах. Соответственно, чувствуя угрозу собственным состояниям из-за инициированных изменений, они массово блокируют законопроект", — подчеркнули члены организации.

Они выступили за прозрачные и цифровые разрешительные процедуры и обязательную ответственность всех нарушителей как застройщиков, так и других органов.

"Хочется отметить, что данный законопроект предоставляет ряд возможностей для громад и строителей, но не для строителей-монополистов. Принятый законопроект №5655 позволяет громадам быть активным участником сферы градостроительства путем осуществления мониторинга за градостроительной деятельностью всех строящихся у вас объектов на территории Кроме того, закон предусматривает возможность влияния территориальных громад на факты самовольного строительства на основании решения исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета, принятого в соответствии с законом, в данном случае речь идет исключительно о незаконном строительстве, которое осуществляется без соблюдения требований закона", – подчеркнули авторы.

Во Всеукраинской ассоциации громад призывали не подписывать петиции и другие документы, "опираясь на мнение прессы, псевдоактивистов и псевдоэкспертов".

"Для детального ознакомления с реальной позицией законопроекта №5655, вы можете перейти по ссылке и посмотреть публичное обсуждение Всеукраинской ассоциации громад с представителями власти по законопроекту, в котором приняли участие Елена Шуляк – заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Наталья Козловская – заместитель министра развития общин и территорий Украины, Семен Кривонос – председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины и Сергей Кубах – эксперт по земельным вопросам, руководитель направления земельной реформы программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) ", – перечислили в организации.

Авторы обращения подчеркнули, что законопроект прошел широкое публичное обсуждение среди общин-участников Всеукраинской ассоциации громад, которая сегодня насчитывает 863 общества, а также одобрено правлением организации.

"Прозрачный доступ к градостроительной документации и стабильные правила в строительной отрасли станут основой для привлечения международных инвестиций в Украину в послевоенный период. Обращаем внимание, что как можно скорее принять законопроект неоднократно призывали члены коалиции "Украинский совет бизнеса", Торгово-промышленная палата, Всеукраинский аграрный совет, Лига страховых организаций Украины, Нотариальная палата Украины, Конфедерация строителей Украины, саморегулирующиеся организации в строительстве и еще несколько десятков профессиональных организаций, а также представители бизнеса и экспертных сред отдельно", – заявили они.

Дискуссия вокруг норм законопроекта, по мнению членов организации, отвлекает от попытки сохранить монополию "избранных" застройщиков в некоторых городах и "сохранить возможность сбора средств из тех, кто не входит в монополию".

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