Реформа мобилизации в Украине: что изменят в ТЦК, контрактах и зарплатах военных

В Украине готовят большую реформу мобилизации, чтобы заменить принудительный призыв на добровольный рекрутинг по четким контрактам. Власти планируют не просто переименовать ТЦК, а полностью изменить зарплаты военных, сроки службы и правила бронирования для гражданских.

ТСН.ua рассказывает о главных изменениях в мобилизации.

Предложения по контрактам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что армия начала переходить на контрактную службу, чтобы со временем отказаться от нынешней модели мобилизации. Он отметил, что сейчас главный акцент делают на развитии рекрутинга и его сочетании с мобилизацией.

По данным источников Украинской правды, вопрос сроков службы остается главной точкой разногласий между гражданскими властями и Генштабом.

«Консенсуса по срокам службы нет. Генштаб против. Позиция военного руководства сводится к тому, что в случае масштабной демобилизации значительно снизится комплектация войска», — заявил источник из Офиса президента для УП.

Несмотря на новости Владимира Зеленского, военные и чиновники до сих пор ищут компромиссную модель. Основой реформы должна стать контрактная система. Бойцам (и новичкам и ветеранам) предложат договоры с фиксированными сроками.

Отмечается, что подписавшие такой контракт получат право на демобилизацию и индивидуальную отсрочку от следующего призыва. Предыдущий опыт в срок нового контракта не войдет, но повлияет на продолжительность будущего отдыха. Подписание контракта будет добровольным, но даст четкость.

«Опция не подписывать контракт останется. Но у контрактников появятся четкие сроки службы: 10 месяцев — для действующих военных на боевых должностях, 14 месяцев — для новобранцев-претендентов на боевые должности, 2 года для всех других должностей — от пилота БПЛА до медийщика. К тому же, они сами могут выбирать себе должности — и боевые, и тыловые», — отмечают источники УП.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил видение «умной» мобилизации, основанной на науке и технологиях. Он выделил три сценария, позволяющих стране выстоять в долгой войне, назвав при этом обещания скорой демобилизации «опасным популизмом».

Первый тип — профессиональная опора и частный сектор. Эта модель минимизирует влияние войны на обиход большинства граждан. Основной упор делается на финансовую мотивацию добровольцев и привлечение частных военных компаний. Также предлагается передать частному сектору подготовку кадров, в том числе офицеров.

Второй тип — национальная готовность по примеру Израиля. Это всеобщая мобилизация с четкими сроками и высокими требованиями к интеллекту бойцов. Залужный подчеркнул, что при такой модели будут отбираться умные бойцы, а сам процесс призыва будет максимально открытым и понятным. Система будет базироваться на регулярных ротациях и обновлении армии, где главную ставку будут делать на привлечение молодых и квалифицированных кадров.

Третий тип — переходный формат. Как временное мероприятие дипломат предлагает совместить улучшение текущей системы с открытым диалогом с молодежью. Залужный пояснил, что этот подход предполагает привлечение частных фирм к выполнению определенных задач, а также модернизацию текущей модели через прямую коммуникацию с гражданами по поводу продолжительности обучения и пребывания в армии.

Демобилизация — как это будет работать

В этом году в Вооруженных Силах планируют запустить процесс постепенного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее. Как заявил президент Владимир Зеленский, главная идея состоит в том, чтобы привлекать больше людей на контрактную основу.

Это позволит установить четкие сроки службы и дать возможность бойцам вернуться домой по понятному графику. Также президент подчеркнул, что в армии изменят саму систему управления кадрами и подход к формированию подразделений.

Зарплаты для военных: что изменится

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск масштабной реформы денежного довольствия военных. По его словам, в мае согласуют последние детали, а уже в июне появятся первые результаты повышения выплат для солдат, сержантов и офицеров.

В основе новых выплат будет лежать «принцип справедливости». Государство планирует существенно увеличить доходы имеющим реальный боевой опыт, выполняет задачи на передовой или демонстрирует высокую эффективность в командовании. Минимальная зарплата в тылу вырастет до 30 тысяч гривен, тогда как на боевых позициях суммы будут в разы выше.

Особый акцент реформы сделан на поддержке пехоты. Президент поручил ввести для пехотинцев специальные контракты, по которым выплаты составят от 250 до 400 тысяч гривен. Окончательная сумма зависит от сложности и результативности выполнения боевых задач на линии фронта.

Источники УП тоже подтвердили, что зарплату для тех, кто служит в тылу, хотят поднять с 20 до 30 тысяч гривен, а оклады командиров разных звеньев должны вырасти ориентировочно вдвое. Самые большие финансовые преференции получат бойцы, которые согласятся на специальные «боевые» контракты. Для них планируется ввести дифференцированную систему выплат за риск по формуле «10/20/40».

«10 тысяч в день за нахождение на позиции. 20 — за ударно-поисковые действия (возврат утраченных позиций, зачистка). 40 — за активные наступательные действия. В среднем пехотинец, регулярно выполняющий боевые задания, будет получать 250 — 400 тысяч в месяц», — отмечают источники.

Государство также установит лимит на максимальную сумму выплат, чтобы предотвратить махинации. Деньги будут начисляться по приказам командиров только после подтверждения, что боец действительно выполнял боевые задания.

Реформа ТЦК — основные изменения

В Украине планируют реформировать ТЦК, разделив социальные функции и призыв по разным учреждениям, которые могут получить название «офисы комплектования».

По информации источников УП, с начала полномасштабной войны к омбудсмену Дмитрию Лубинцу поступило почти 12 тысяч жалоб на нарушение прав во время мобилизации, причем большинство обращений зафиксировано за последние два года. Чтобы пресечь практику силового задержания людей, президент в начале 2026 года поручил министру обороны Михаилу Федорову реформировать систему ТЦК.

Для этого даже в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15176, который несколько изменить правила работы военнослужащих ТЦК и СП.

Команда Минобороны предлагает превратить ТЦК в «Офисы резерва+», разделив их функции на два отдельных направления. Офисы комплектования будут сосредоточены исключительно на учете, рекрутинге и отборе кандидатов. Для этого создадут специальные хабы и точки рекрутинга в общественных местах, где в одном пространстве можно пройти ВЛК, профессиональные тесты и оформить документы на службу.

Весь социальный блок планируется передать «Офисам сопровождения». Они будут заниматься выплатами раненым, помощью семьям погибших и другими гуманитарными вопросами, ранее часто игнорировавшимися из-за загруженности военкоматов мобилизационными задачами. Большинство этих сервисов планируют цифровизировать, чтобы сделать получение справок и выплат максимально простым.

Сообщается, что, несмотря на преимущества такого распределения нагрузки, реформа имеет сложные вызовы: она требует значительных средств, новых помещений и увеличения штата. Кроме того, до сих пор нет согласия по поводу того, кто должен доставлять военнообязанных к хабам. Хотя Минобороны предлагает передать эту функцию исключительно полиции, правоохранители пока выступают против, из-за чего дискуссия зашла в тупик.

По словам капитана ВСУ Даниила Яковлева, нынешняя система мобилизации в Украине работает неэффективно, что регулярно приводит к скандалам и разоблачению коррупции в ТЦК. Он отметил, что для исправления ситуации необходимо провести масштабный аудит всех руководителей военкоматов и их заместителей. По его мнению, обязательной частью такой проверки должен стать детектор лжи, а антикоррупционным органам следует предоставить более широкие полномочия по контролю за процессом.

Военнослужащий подчеркнул, что сегодня мобилизация часто держится на тех, у кого нет финансовой возможности «откупиться». Это негативно влияет на физическое и моральное состояние пополнения, ведь в подразделения попадают преимущественно люди, которых просто удалось задержать. Яковлев убежден: если бы набор стал систематическим и честным, армия получила совсем другой уровень мотивации и ресурсов.

Ограничение уклоняющим — предлагающим

Как рассказал нардеп Александр Федиенко, в профильном комитете Верховной Рады рассматривают идею ограничения банковских услуг для избегающих мобилизации.

По его словам, руководители ТЦК часто не могут найти военнообязанных, сменивших место жительства или скрывающихся. Из-за этого возникла потребность в законах, которые помогут быстрее обнаруживать уклоняющихся.

Депутат предложил применять к таким лицам механизм, подобный взысканию долгов. Он считает, что если у человека есть «задолженность» перед ТЦК, государственные службы должны действовать так же решительно, как и в случаях с банковскими долгами. В частности, из-за ограничения доступа к картам. По его словам, в профильном комитете Совета есть поддержка таких изменений, но они еще не выписаны на законодательном уровне.

Изменения в бронировании — чего ожидать

Народный депутат Сергей Нагорняк в эфире «Ранок.LIVE» анонсировал масштабный пересмотр правил бронирования во всех отраслях экономики. Он объяснил, что если раньше приоритетом было сохранение кадров в тылу, то сейчас главным запросом является пополнение армии человеческим ресурсом.

Изменения могут затронуть даже стратегические сферы, в том числе энергетику. По словам депутата, рассматривается вариант частичной отмены брони для работников определенных предприятий. Нагорняк подчеркнул, что квалифицированные специалисты без ограничений по здоровью сейчас рассматриваются государством как важный ресурс для фронта.

Кроме того, в Украине готовится полный аудит системы бронирования и отсрочок. Нардеп Юрий Здебский отметил необходимость проверить не только предприятия, но и студентов, поскольку часто обучение в возрасте 40-50 лет используется как способ избежать службы. По его словам, реформа должна отсеять «липовые» брони, оставив защиту только тем, кто действительно обеспечивает работу критической инфраструктуры и агросектора.

Для контроля за процессом предлагается создать специальный орган, отслеживающий правомерность получения отсрочок. Главная цель — установить четкие правила, чтобы под бронь не попадали те, кто просто пытается спрятаться от фронта, ведь армия остро нуждается в людях.

Поддержал идею проверок и депутат Александр Федиенко. Он призвал провести подробный аудит забронированных работников, обратив особое внимание на юридические лица в Донецкой и Луганской областях. Нардеп считает необходимым выяснить реальную роль этих работников и целесообразность такого количества спецразрешений в этих регионах.

Также нардеп Сергей Нагорняк предлагает аннулировать купленные справки об инвалидности и разрешить мужчинам официально оплачивать отсрочку, чтобы за эти средства финансировать денежные выплаты новобранцам ВСУ.

Нардеп подтвердил, что правительство и Минобороны планируют пересмотреть списки забронированных, чтобы сократить количество льготных категорий и процент мужчин с броней. Такие меры обусловлены острым дефицитом личного состава в армии.

Сергей Нагорняк заметил, что представителям ТЦК гораздо легче работать с официально трудоустроенными специалистами, чем разыскивать уклончан. В то же время, он подчеркнул: важно найти равновесие между потребностями фронта и стабильностью экономики, чтобы избежать критических последствий.

Правила выезда для 18-22-летних: что заявили в Раде

В Украине пока не планируется снижать возраст мобилизации, однако для юношей 18–22 лет условия выезда за границу могут ужесточить. Как сообщил нардеп Руслан Горбенко, обязательным требованием для пересечения границы может стать прохождение базовой общевойсковой подготовки (БЗИН).

По мнению депутата, во время такого обучения психологи и рекрутеры смогут мотивировать молодежь к службе, предлагая современные и безопасные роли. Речь идет об управлении дронами или наземными работами (НРК) вдали от фронта, что позволит эффективно привлечь цифровые навыки молодых людей вместо их трудовой миграции.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, забронированные работники и лица с отсрочкой больше не обязаны проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК) «просто да».

Также в Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).

К слову, из-за длительной войны и выезда значительной части граждан за границу Украина сталкивается с критической нехваткой человеческого ресурса. На фоне этой ситуации народные депутаты рассматривают возможность дальнейшего снижения возраста призыва в армию.

