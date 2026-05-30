Реформа мобилизации в Украине: в Раде предупредили о "болезненных" мерах

Украина нуждается в реформе мобилизации даже на нынешнем этапе войны. В то же время для части военнообязанных, избегающих службы и находящихся в розыске, такие изменения могут оказаться «очень болезненными», поскольку государство будет применять собственные механизмы влияния.

Об этом заявила народная депутат Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в программе «Говорить великий Львів».

«Жду предложения по реформе мобилизации. Я верю, что это возможно. Это очень сложный процесс, но он реален и возможен даже на этом этапе. Он будет очень болезненный и сложен. Он будет болезнен для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто других нет выходов. Если человек не хочет по-хорошему, а стоит попробовать по-хорошему, тогда государство должно применять свои санкции, свои меры по принуждению для того, чтобы человек дошел до военной службы и заменил тех, кто там с 2022 года», — отметила нардепка.

Добавим, что в Украине могут усилить ответственность военнообязанных мужчин, которые после получения повестки не появляются в ТЦК. Будущая реформа будет касаться не только работы ТЦК, но и механизмов контроля соблюдения мобилизационного законодательства. Пока конкретные законопроекты еще не зарегистрированы, однако в парламенте уже продолжаются обсуждения возможных нововведений.

Отметим, что с 1 июня общие условия мобилизации остаются без изменений, однако правительство внесло изменения в систему бронирования работников для критически важных предприятий.

В Украине бронирование может стать платным или с обязательной службой в резерве. Соответствующий законопроект «О справедливом бронировании и участии в обороне» № 15237 предлагает изменить саму логику отсрочки.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного довольствия по принципу справедливости. Минимальные выплаты в тылу составят от 30 тыс. грн, а для боевых должностей они будут в разы выше. Для пехотинцев будут введены специальные контракты с выплатами 250–400 тыс. грн. Также реформа предполагает ужесточение контрактной системы.

