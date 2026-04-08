Реформа мобилизации: вместо ТЦК появятся новые структуры — нардеп
По словам нардепа, вместо ТЦК в Украине планируется создать «Офис призыва».
В Украине рассматривается возможность реформирования территориальных центров комплектования (ТЦК) с последующим распределением их функций.
Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко в интервью LIGAnet.
«Пытаются разделить некоторые функции ТЦК. Социальную функцию и функцию призыва, разместить их в разных зданиях и назвать их „Офис призыва“ или „Офис комплектования“. Будет слово „офис“. Как есть Офис президента, Офис генерального прокурора. Так и здесь будет», — сказал он.
Изменит ли это подход к мобилизации
«Или это изменит? Это вопрос к людям, пусть сами подумают. Здесь вопрос главный — было одно из предложений, чтобы этими функциями (мобилизации — Ред.) занималась полиция. Изменит ли это? Потому что, насколько я знаю, полиция не очень горит желанием перенимать эти функции. Если это произойдет, к полиции будет такое же отношение, как сейчас к ТЦК», — рассуждает нардеп.
По мнению Костенко, такой подход не является реформой ТЦК, а является «переводом проблем на плечи полиции».
Ранее Роман Костенко уже заявлял, что Минобороны предлагает перевести в полицию некоторые функции ТЦК.
Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что масштабная реформа мобилизации находится на финальной стадии и предусматривает как снятие миллионов украинцев с розыска ТЦК, так и введение новых жестких инструментов влияния.