Реформа МСЭК: как найти новую комиссию для рассмотрения вашего дела

Полный список заведений, куда были переданы материалы, доступен на официальном сайте Минздрава.

2025 в Украине состоится масштабная реформа работы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Все их дела, включая архивы, передадут в учреждения здравоохранения, где создадут новые врачебные комиссии. В общей сложности это более 1,4 миллиона дел, из которых более 44 тысяч должны быть рассмотрены уже в первом квартале 2025 года.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Основная цель реформы, как отметили в Министерстве здравоохранения, заключается в обеспечении прозрачности и повышении качества медицинских дел. Распределение дел осуществлялось в зависимости от региональных особенностей:

В Чернигове материалы из городской МСЭК передали в Черниговский медицинский центр современной онкологии, городские больницы №3 и №4.

В Одессе дела из шести комиссий передали в Одесскую областную клиническую больницу.

Если вы уже подали документы на рассмотрение медико-социальной экспертной комиссии, беспокоиться не стоит. Все ваши документы прорабатываются, и вот что вам нужно знать:

Уведомление о рассмотрении . Вы обязательно получите уведомление о дате, времени и месте рассмотрения вашего дела экспертной командой.

. Вы обязательно получите уведомление о дате, времени и месте рассмотрения вашего дела экспертной командой. Настройка системы. В процессе реформирования система еще не настраивается, но в ближайшее время все процессы будут работать стабильно и без задержек.

Полный список заведений, куда были переданы материалы, доступен на официальном сайте Минздрава.

По состоянию на 13 января 2025 уже обработано более 36 тысяч дел для первоочередного рассмотрения. В процесс привлечено более 1,5 тысяч экспертных команд, включающих 5,6 тысяч врачей. Это в четыре раза больше, чем количество специалистов, работавших ранее в составе МСЭК.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины получило более 2000 дел от правоохранителей по поводу возможных фальшивых инвалидностей, выданных медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК).