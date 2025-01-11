Реформа образования: в МОН объяснили, какие предметы будут обязательны для старшеклассников

Профильное образование позволит уже в старшей школе развивать личные способности учащихся и готовить их к выбору профессии.

Школьная реформа, которая начнется в 2027 году, имеет целью изменить устаревший взгляд на образование, сделать его более качественным и профильным, что, по мнению педагогического сообщества, предоставит учащимся больше возможностей для профессионального развития в будущем.

Какие предметы в старшей школе будут обязательными и что можно будет выбрать в пределах профиля образования или вне его, пояснили в Министерстве образования и науки Украины

"Старшая школа сможет предложить учащимся, независимо от их места жительства, более широкий выбор профилей, предметов и курсов, практическое и проектное обучение", — отметили в образовательном ведомстве.

Профильное школьное образование

Профильное школьное образование будет предусматривать три уровня выбора:

профиль – углубленно изучаемые предметы и курсы;

предметы/курсы по выбору в пределах профиля – индивидуализация выбранного профиля;

предметы/курсы вне профиля – для всестороннего развития личности учащегося с учетом его интересов.

В МОН отметили, что школа будет предлагать ученикам десятки профилей в трех тематических кластерах:

языково-литературный (украинский и иностранные языки и литературы);

STEM (естественные науки, ИТ, математика);

общественно-гуманитарный (история, права, психология, социология).

Обязательные предметы школьной программы

Учащиеся и ученицы будут изучать не только выбранные профильные предметы и курсы, но и дисциплины, изучение которых обязательно для всех. Список этих предметов будет определять Типовая образовательная программа, которую должно разработать МОН.

Например, 10-классники будут обязательно изучать предметы из всех образовательных отраслей, определенных Государственным стандартом профильного среднего образования:

языково-литературная (украинский язык, литературы, иностранные языки);

математическая (интегрированный курс математики или алгебра, геометрия и т.п.);

естественная (интегрированный естественный курс или физика, химия, биология, география и т.п.);

гражданская и историческая (история, гражданское образование и т.п.);

социальная и здоровьесберегающая (курсы, связанные с благосостоянием, здоровьем и т.п.);

информационная (информатика);

физическая культура (спортивные занятия);

художественная (музыкальное искусство, живопись и т.п.);

технологическая (технологии, промышленный дизайн и т.п.).

В министерстве объяснили, что 10 класс будет для учащихся адаптационным. То есть большее внимание будет уделяться обязательным предметам. В то же время, программа профильных дисциплин будет направлена на то, чтобы ознакомить учеников с выбранным профилем. Это позволит 10-классникам убедиться в выборе профиля и при желании сменить его.

Соответственно в 11 и 12 классах количество предметов и курсов по выбору будет пропорционально расти, а обязательных будет уменьшаться.

Напомним, в Запорожье открыли уникальную школу. Полтысячи детей смогут одновременно учиться в первой подземной школе. Многие ученики до сих пор ни разу не сидели за настоящими партами. И только сейчас вживую знакомятся с одноклассниками и учителями.

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