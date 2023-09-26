Сколько детей стали сиротами из-за войны в Украине: ответ Минсоцполитики

Сегодня большинство из 67 тысяч детей, потерявших родителей, воспитываются в семьях – их взяли к себе родственники: тети-дяди, дедушки-бабушки и т.д. Только 5,5 тысячи детей находятся в разных заведениях.

Об этом сообщила "Украинская правда".

Реформа продолжается

Как отмечает министр соцполитики Оксана Жолнович, сейчас происходит переход из интернатной системы на семейные дома, чтобы дети могли посещать школы и жить в семье. В институциях в основном проживают дети, имеющие родителей, не лишенных прав. То есть это социальное сиротство.

"Полных сирот – 5,5 тысячи – не так уж много. И сейчас мы и для них ищем решения, чтобы они находились в приемных семьях или в домах семейного типа", – отметила она.

Однако на ребенка, воспитывающегося в интернате, совокупно тратится больше средств, это средства из областных бюджетов. А семьям платит государственный бюджет, и это немалые средства.

"Мы выплачиваем 2,5 прожиточных минимума на каждого здорового ребенка и 3,5 – на каждого с инвалидностью, если он воспитывается в приемной семье. В ту же семью идет пенсия по потере кормильца, социальные стипендии и т.д. Суммарно поддержка есть, но нам сейчас не хватает популяризации приемных семей, обучения и поддержки", – отметила Жолнович.

Она также добавила, что сейчас процедура усыновления упрощается. Первый шаг – это возможность подать заявку на усыновление и на то, чтобы стать приемными родителями, в "Дии". Дальше будут отслеживать процесс на уровне государства.

"Раньше просто подавали заявление в службу по делам детей в своей громаде, а по линии государства не видно было, предлагают родителям детей или нет. Когда это будет "Дия", мы будем видеть всех претендентов, которые хотят усыновить детей, и сможем их сопровождать, а также всех детей на учете. Это должно упростить обмен данными и, думаю, процедура будет гораздо проще", – считает министр.

Однако сама услуга усыновления не может быть абсолютно простой. Ты отдаешь ребенка в семью и должен понимать, что этот человек сможет содержать этого ребенка, что он понимает, что берет не игрушку.

"Когда говорят, я хочу себе ребенка – это плохой подход. Этот ребенок травмирован, он жил в институции, и у него утрачены некоторые навыки социализации, с ним будет непросто. Поэтому перед усыновлением нужно пройти обучение и быть психологически готовым", – отмечает Жолнович.

Кроме того, проблема заключается в том, что все, кто обращается, хотят маленьких и здоровых детей. Однако таких очень мало.

Ранее директор "Атмосферной школы" Татьяна Серебрянская дала несколько универсальных советов, которые могут улучшить учебный процесс в дистанционной школе.

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