Реформа школьного питания: отныне в украинских учебных заведениях готовят по новым стандартам

В детской столовой теперь не будет колбас, сосисок, рыбных, мясных и плодоовощных консерв, а также кондитерских изделий.

Теперь во всех украинских школах и садах начали готовить по новым правилам и рецептам, согласно пищевой реформе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве отмечают, что реформа школьного питания началась по инициативе первой леди страны Елены Зеленской. Технологические карты для обновленного школьного меню разрабатывал кулинарный эксперт Евгений Клопотенко с командой.

Среди основных изменений :

В блюдах ограничивается количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения.

Уменьшено количество соков.

Снижены нормы потребления хлеба и картофеля.

Увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, круп и бобовых.

Кроме того, в детской столовой не будет колбас, сосисок, рыбных, мясных и плодоовощных консерв, а также кондитерских изделий. Как подчеркивают в Минздраве, эти продукты обладают высоким содержанием соли, сахара, а некоторые из них — консервантов и трансжирных кислот, что противоречит принципам здорового питания.

Проверить, соответствует ли меню в учебном заведении обновленным нормам, можно на сайте Минздрава.

В случае выявления нарушений министерство просит обращаться в администрацию заведения, а в случае необходимости – оставлять жалобу через чат-бот в Telegram Госпотребслужбы.

Напомним, в новом меню по реформе школьного питания появилось 160 разнообразных блюд, которые должны обеспечить ученика сбалансированным и полезным питанием.

Новости Украины: в школьных столовых введут новое меню с полезными блюдами

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