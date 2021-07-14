Реформа судебной системы вернет доверие инвесторов к Украине, — Дмитрий Лубинец

Роль ВККС в судебной реформе заключается в заполнении вакансий в судебной системе и завершении квалификационной оценки судей.

Принятие Верховной Радой законопроекта № 3711-р, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей, будет способствовать восстановлению доверия к судебной системе как со стороны бизнеса и инвесторов, так и в целом граждан Украины.

Об этом заявил народный депутат, член депутатской группы "Партия "ЗА БУДУЩЕЕ" Дмитрий Лубинец.

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Как отметил Дмитрий Лубинец, уровень доверия к судебной системы в Украине крайне низкий: только 1,3% граждан сейчас доверяют судьям. Рядовому украинцу трудно добиться справедливого решения суда, его права, гарантированные Конституцией и законами, фактически незащищены.

"На наш взгляд, именно судейская реформа, правоохранительная реформа, защита частной собственности станут таким прорывом, благодаря которому вернется доверие к государству. Можно принимать любые лучшие законы, чтобы привлечь в Украину инвестора. Однако ключевой будет оставаться необходимость реформирования судебной системы", — говорит Дмитрий Лубинец.

По его убеждению, доверие к судебной системе можно со временем восстановить, только выстроив систему прозрачных назначений и контроля за работой судей независимых органов. Две тысячи вакансий судей, которые есть сегодня в судах страны, должны заполнить честные, патриотически настроенные молодые специалисты, не связанные со старой системой. Таким образом произойдет обновление судейского корпуса в Украине.

Напомним, Верховная Рада 13 июля приняла законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), который на прошлой неделе президент Владимир Зеленский ветировал и вернул в парламент со своими предложениями.

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