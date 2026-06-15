Реформа ТЦК и мобилизации в Украине — кого коснутся изменения и когда они заработают

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Министерство обороны работает над новым этапом изменений в сфере мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования. Будущая реформа должна дать гражданам более ясное понимание условий и перспектив прохождения военной службы во время длительной войны.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, сообщает корреспондент ТСН.ua.

По его словам, следующим большим шагом после цифровизации военного учета станет реформа мобилизационной системы и ТЦК.

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«Это и наш следующий этап — реформа мобилизации, реформа ТЦК, и будет следующим этапом, над которым мы сейчас работаем, который впоследствии анонсирует министр», — сказал Баник.

Кого коснется реформа

По словам замминистра, изменения будут непосредственно касаться граждан, которые сейчас уклоняются от исполнения воинского долга или находятся в розыске за нарушение правил военного учета.

Баник прокомментировал информацию об около двух миллионов человек, которые не служат в армии и находятся в розыске.

«Относительно того, о 2 миллионах находящихся в розыске людей, которые не служат в армии и это ли это касается, это самым прямым образом касается их», — подчеркнул он.

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Баник объяснил, что одна из целей реформы — сделать перспективы военной службы более понятными тем, кто может быть мобилизован.

«Поскольку человек, который сейчас видит свои перспективы по мобилизации, никогда не выйти, ходить в пехоте на боевые выходы и не понимать, когда закончится такая служба. Это как раз ответ тем людям, которые получают сейчас новые перспективы военной службы, достаточно четкие и понятные», — сказал он.

Что обещают мобилизованным

По словам Баника, грядущие изменения должны сформировать более прозрачные правила прохождения службы и объяснить гражданам их возможности и перспективы во время продолжительной войны.

«И это часть реформы нашей мобилизации в том числе, для того, чтобы люди, которых мы будем мобилизовать сейчас, они тоже понимали, какова их перспектива в долговременной войне».

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Пока конкретные детали реформы в Министерстве обороны не раскрывают. Ожидается, что их представит глава ведомства по завершении подготовки соответствующих решений.

Когда введут реформу

На вопросы журналистов о сроках запуска изменений замминистра ответил коротко.

«Скоро. Это не 2027 год, это скоро будет происходить все», — отметил Баник.

Напомним, забронированные могут потери отсрочки. Речь идет, в частности, об одной из областей Украины. Также в Украине изменили подходы к бронированию военнообязанных работников и определению критически важных предприятий.

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