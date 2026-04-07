Реформа ТЦК не изменит ситуацию с мобилизацией и СОЧ: нардеп назвал причины

Мобилизация

Реклама

Реформа ТЦК не способна кардинально изменить ситуацию с мобилизацией или уменьшить количество случаев самопроизвольного ухода из частей.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции Голос, член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью NV .

"Реформа ТЦК проблему мобилизации не снимает", - подчеркнул он.

Реклама

По словам депутата, нарушения прав граждан со стороны ТЦК часто связаны с необходимостью оперативно пополнять подразделения, несущие потери на фронте. В то же время, значительная часть граждан не выполняет требования законодательства.

"Они (большинство граждан - ред.) либо игнорируют повестки, либо не обновляют данные, либо просто в крайнем варианте бегут за границу", - пояснил Рахманин.

Он привел пример с возможным переходом на электронные повестки, подчеркнув, что это не изменит ситуацию.

«Допустим, мы полностью убрали контакт представителей ТЦК и просто рассылаем электронные повестки… Как вы думаете, если ТЦК не будет ходить по улицам, а все общение… будет электронными повестками, например, увеличится количество людей, которые будут приходить в ТЦК по этим электронным повесткам? Нет», - отметил нардеп.

Реклама

Рахманин подчеркнул, что ключевая проблема проявляется уже после мобилизации.

«Потому что абсолютное большинство граждан, призываемых за мобилизацией и направляемых в учебные центры, бегут либо из учебных центров, либо по дороге из учебного центра в воинскую часть. Где здесь ТЦК? – сказал он.

Он добавил, что даже в случае улучшения соблюдения прав граждан это не повлияет на укомплектование армии.

«Если будут меньше нарушать права граждан, это улучшит ситуацию? Улучшит… с точки зрения демократии. С точки зрения обеспечения Вооруженных сил это не повлияет никоим образом», — подчеркнул депутат.

Реклама

В завершение Рахманин отметил, что проблема мобилизации комплексна и требует междисциплинарного подхода с привлечением специалистов разных сфер — от юристов и демографов до психологов и коммуникационников.

