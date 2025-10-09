- Дата публикации
Реформа высшего образования в Украине: Лисовый назвал три главных приоритета
Глава МОН Оксен Лисовый озвучил ключевые приоритеты изменений в высшем образовании: сеть и инфраструктура, финансирование, менеджмент.
Об этом Оксен Лисовый сказал в ходе дискуссии в рамках проекта «Новая страна» LB и EFI Group.
Министр подчеркнул, что, прежде всего, необходимо модернизировать материально-техническую базу университетов, в которых довольно часто можно увидеть оборудование еще с советских времен.
«Мой сын-физик, учится на оборудовании, как он сам называет стимпанк. Да, очень интересно, ему нравится. Но есть хорошие преподаватели, есть хорошая школа, есть, что модернизировать», — отметил он.
Второе направление, по словам Лисового, — академический менеджмент.
«Система управления университетами также нуждается в обновлении. Нужно избавиться от таких явлений, как вечные ректоры и коррупционные схемы, которые не имеют ничего общего с качественным образованием. Еще одна проблема — индикативная себестоимость, когда университеты конкурируют не качеством, а ценой. Поэтому качественные заведения не могут развиваться, потому что другие демпингуют стоимость обучения», — говорит министр.
Также необходимо пересмотреть механизмы финансирования, подчеркнул глава Минобразования.
«Сейчас в парламенте на финальной стадии законопроект №10399, предусматривающий более гибкий госзаказ, ориентированный на потребности рынка труда, а также частичную компенсацию обучения для талантливых студентов-контрактников», — сообщил Лисовый.
Напомним, ранее министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что система высшего образования в Украине должна стать одним из ключевых факторов, побуждающих украинцев возвращаться домой.