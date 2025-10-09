Реформа высшего образования в Украине: Лисовый назвал три главных приоритета

Министр образования и науки Оксен Лисовый

Реклама

Глава МОН Оксен Лисовый озвучил ключевые приоритеты изменений в высшем образовании: сеть и инфраструктура, финансирование, менеджмент.

Об этом Оксен Лисовый сказал в ходе дискуссии в рамках проекта «Новая страна» LB и EFI Group.

Министр подчеркнул, что, прежде всего, необходимо модернизировать материально-техническую базу университетов, в которых довольно часто можно увидеть оборудование еще с советских времен.

Реклама

«Мой сын-физик, учится на оборудовании, как он сам называет стимпанк. Да, очень интересно, ему нравится. Но есть хорошие преподаватели, есть хорошая школа, есть, что модернизировать», — отметил он.

Второе направление, по словам Лисового, — академический менеджмент.

«Система управления университетами также нуждается в обновлении. Нужно избавиться от таких явлений, как вечные ректоры и коррупционные схемы, которые не имеют ничего общего с качественным образованием. Еще одна проблема — индикативная себестоимость, когда университеты конкурируют не качеством, а ценой. Поэтому качественные заведения не могут развиваться, потому что другие демпингуют стоимость обучения», — говорит министр.

Также необходимо пересмотреть механизмы финансирования, подчеркнул глава Минобразования.

Реклама

«Сейчас в парламенте на финальной стадии законопроект №10399, предусматривающий более гибкий госзаказ, ориентированный на потребности рынка труда, а также частичную компенсацию обучения для талантливых студентов-контрактников», — сообщил Лисовый.

Напомним, ранее министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что система высшего образования в Украине должна стать одним из ключевых факторов, побуждающих украинцев возвращаться домой.