Реформирование украинской таможни возглавит Смилянский: кто теперь будет главой "Укрпочты"

Правительство ввело должность правительственного уполномоченного по вопросам реформирования таможни, которую занимает глава "Укрпочты" Игорь Смилянский. Однако должность гендиректора Национального оператора почтовой связи он не покинет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 декабря.

Также стало известно о создании соответствующей координационной рабочей группы.

"Ее задачей во главе с Уполномоченным будет синхронизация с ЕС, модернизация инфраструктуры, внедрение риск-ориентированной системы, диджитализация и многое другое", — рассказал Шмыгаль.

Реакция Смилянского на назначение

Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский прокомментировал свое назначение на должность правительственного уполномоченного по реформе таможенных органов. Прежде он отметил, что будет исполнять обязанности на общественных началах и с должности главы "Укрпочты" не уходит.

"Я не ухожу из "Укрпочты", продолжаю выполнять обязанности генерального директора, ускорять посылки, уменьшать очереди, строить почтовый банк ну и т.п. Эта работа, как указано, на общественных началах, и я не буду получать никакую компенсацию за ее исполнение (ну кроме морального удовольствия и купи советов и хейта в комментариях)» — написал Смилянский на своем странице в Facebook.

По словам Смилянского, он не планирует подробно комментировать свою деятельность в должности руководителя штаба по реформированию таможни, ведь стремится "достигнуть результата, а не пиара".

"Единственное исключение я сделаю, если буду испытывать давление со стороны кого бы то ни было (ну если вдруг у кого-то появится такое заблуждение)", — добавил он.

Какова цель проекта по реформированию таможенных органов

Как пояснил Смилянский, это назначение не было его инициативой, к проекту будут привлечены международные партнеры, а его основной целью в течение следующих 3-4 месяцев вместе с Министерством Цифровой Трансформации, Министерством Экономики и Финансов другими участниками — разработать и предложить совершенно новую модель таможни, где подавляющее большинство процессов базируется на цифровизации, анализе данных и моделях.

"Без человеческого фактора или с его минимальным влиянием. Условно, можно долго и безуспешно годами гоняться (или изображать бег) за контрабандой определенных товаров, а можно сделать так, чтобы их просто не было возможности продать. Занизил ввозную стоимость? Уплатишь больше НДС (ибо базы интегрированы)", — добавил Смилянский.

Он также подчеркнул, что готов услышать всех, "включая контрабандистов" и ввести "игру по-белому".

"Здесь важно ударение на "услышать" а не "получить подарок". Потому что важно понять, почему и как работают схемы, можно ли изменить правила игры, чтобы они играли по-белому, есть ли там достаточно маржинальности?" – написал Смилянский.

Напомним, ранее говорилось, что 239 сотрудников таможни оформили себе инвалидность с начала полномасштабного вторжения РФ.

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