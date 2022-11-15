Регионы Украины получили более 190 тыс. доз вакцин против гриппа: кто может прививаться бесплатно

В украинские области доставили 193 тыс. доз вакцин против гриппа. Препарат поступил в Украину как гуманитарная помощь.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что препарат отправляли в регионы с учетом потребностей. В частности, Одесская область получит более 14 тыс. доз, Киевщина – более 10 тыс., Закарпатская и Днепропетровская области – около 9 тыс., а Полтавщина и Львовщина – около 7 тыс.

Вакцинация будет бесплатной для людей из группы риска. Речь идет о медиках, беременных женщинах и стариках с хроническими заболеваниями. Кроме того, 56 тыс доз уже распределили для военных.

На коммерческий рынок в этом году поступит около 150 тыс. вакцин против гриппа. Часть уже есть в украинских аптеках.

"И хотя оптимальное время введения вакцины от гриппа – это сентябрь-октябрь, однако прививки рекомендуют делать в течение всего эпидсезона. Иммунитет к гриппу формируется через 7-14 дней", — отмечают в Минздраве.

Напомним, Украина получила 500 тысяч доз COVID-вакцины. Партия поступила в Украину в рамках гуманитарной помощи. Эти прививки Украина получила через программу COVAX. Поэтому дефицита нет, уверяют в Минздраве.

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