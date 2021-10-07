Регионы в плену мощного ветра: где в Украине 7 октября резко изменится погода

Регионы в плену мощного ветра: где в Украине 7 октября резко изменится погода

Ветер с 7 октября начнет усиливаться.

Погода в Украине сегодня, 7 октября, в некоторых регионах начнет меняться. Так, местами синоптики прогнозируют сильный ветер. В связи с этим, спасатели объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также читайте Погода на Покров Пресвятой Богородицы: синоптик предупредила украинцев о затяжных дождях

Так, по данным Укргидрометцентра 7 октября в большинстве западных и юго-восточных областей ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Из-за непогоды объявлено I уровень опасности, "желтый".

"7 октября днем в западных (кроме Закарпатской и Хмельницкой областей), Херсонской, Запорожской и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 7-9 октября в южных, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Укргидрометцентр

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Читайте также:

Погода в Украине: заморозки и штормовой ветер - антициклон принес похолодание

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку