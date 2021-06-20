Регионы в плену непогоды: где в Украине из-за грозы и ветра нет света, а какие области из-за ливней до сих пор затоплены

Без электроснабжения более 50 сел и городов Украины.

В Украине из-за непогоды на утро 20 июня обесточены 57 населенных пунктов в четырех областях. В жильцов нет электроснабжения из-за сильного ветра и грозы.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

В частности, обесточены в Житомирской области — 23 населенных пунктов, Винницкой области — 20 населенных пунктов, Киевской области — 11 населенных пунктов и Донецкой области — 3 населенных пункта. Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в городе Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах из-за ливней 17-18 июня остаются частично подтопленными 48 частных жилых домов и 118 дворов. Сейчас продолжаются по откачке воды.

В Донецкой области в Мариуполе также из-за интенсивных дождей остаются частично подтопленными 30 приусадебных участков в садовом обществе "Метеор", где 17 июня произошел перелив через дамбу Старокрымского водохранилища. Уровень воды постепенно снижается. В течение 19 июня подразделения ГСЧС откачивали воду и убрали три дерева с проезжих частей дорог.

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Непогода в Украине: опять залило сразу несколько регионов и Крым

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