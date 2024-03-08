Регистрация брака и ТЦК: юрист объяснила, передают ли данные мужчины в военкомат

Юрист обратила внимание, что после регистрации брака лицу нужно обновить свои данные в ТЦК.

После регистрации брака в Украине соответствующие инстанции должны передать данные о военнообязанном мужчине в ТЦК и СП. Однако это не значит, что мужчину сразу мобилизуют.

Об этом юрист юридической компании "Приходько и Партнеры" Диана Тернова рассказала в интервью "РБК-Украина".

Юрист сообщила, что во время подачи заявления о государственной регистрации брака необходимо заполнить в нем соответствующие пункты для предоставления информации.

"Такое заявление включает в себя сведения об отношении к военной службе. Таким образом, после регистрации брака, ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица", — пояснила Тернова.

По ее словам, после передачи данных от ЗАГСа в ТЦК мужчине предстоит обновить в военкомате свои учетные данные.

"После регистрации брака сразу никто не мобилизует, однако после регистрации брака лицу нужно обновить свои данные в ТЦК. Поскольку призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных", – объяснила юрист.

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Она также сообщила, что суды во время рассмотрения гражданских дел – расторжения брака, взыскания алиментов – не представляют данные о военнообязанных в ТЦК.

Не делают этого суды и после рассмотрения дел, когда было принято то или иное решение.

Напомним, ранее ТСН.ua информировал, какие данные следует обновлять военнообязанным в ТЦК во время общей мобилизации.

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