Регистрация для поступления в магистратуру заканчивается: что необходимо знать

Регистрация заканчивается сегодня, 3 июня.

В четверг, 3 июня, в 18:00 завершается регистрация абитуриентов для поступления в магистратуру.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

Речь идет о сдачи вступительного экзамена по иностранному языку (ЕВЕ) и единого профессионального вступительного экзамена (ЕПВИ) для получения степени магистра. Зарегистрироваться можно в приемной комиссии одного из вузов, который для вступления выбрал абитуриент. "Если поступающий желает принять участие одновременно в конкурсном отборе на обучение для получения степени магистра по специальности" Право "или" Международное право "и по другим специальностям, его регистрирует приемная комиссия учреждения высшего образования, которое осуществляет набор на обучение по степени высшего образования магистра по специальностям "право" или "Международное право", — говорится в сообщении.

На сайте УЦОКО будет создана информационная страница "Кабинет поступающего" для каждого участника, получил экзаменационный лист. Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузки необходимых документов начнется 1 июля. Основная сессия единого вступительного экзамена состоится 30 июня, а единого вступительного экзамена — 2 июля.

По данным УЦОКО, по состоянию на 2 июня на ЕВЕ успешно зарегистрировались почти 99 000 человек, на ЕПВИ — более 13 000 человек. ЕПВИ сдают те, кто поступает на специальности "Право" и "Международное право".

Как сообщалось, 21 мая в Украине стартовало внешнее независимое оценивание. Началось оно экзаменом по химии. ВНО продлится до 15 июня. Тогда выпускники школ будут сдавать экзамен по географии.

Новости Украины: абитуриенты впервые будут сдавать разъединенный тест ВНО

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