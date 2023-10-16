Регистрация ФЛП, военные облигации и сервисы для переселенцев: какие услуги в "Дії" самые популярные среди украинцев

В Минцифре рассказали, какие услуги за последние полгода украинцы пользовались чаще всего в приложении и на портале.
Приложение "Дія" полностью изменило привычки украинцев: вместо того, чтобы ходить по госучреждениям, стоять в очередях и собирать документы, теперь необходимую услугу можно получить в несколько кликов онлайн. От регистрации бизнеса за минуту до шеринга авто, не выходя из дома.
В Минцифре рассказали, какие услуги за последние полгода украинцы пользовались чаще всего в приложении и на портале.
Самые популярные услуги в приложении "Дія"
Приложение "Дія" используют 19,6 млн украинцев. В нем доступно 14 цифровых документов и 28 сервисов. Далее – самые популярные из них за последнее время.
Военные облигации
Военные облигации – это возможность инвестировать в победу и получить гарантированную прибыль. Ведь по истечении срока ценных бумаг стоимость вклада возвращается с процентами. То есть они работают как донат, получаемый обратно с прибылью.
С начала апреля до конца сентября украинцы приобрели 1,5 млн. ценных бумаг в "Дії". А это более 1,6 млрд. грн. в поддержку армии и экономики страны.
Услуги для ВПЛ
Среди самых востребованных сервисов в приложении услуги для внутренне перемещенных лиц. В "Дії" доступна комплексная услуга — украинцы могут в несколько кликов оформить справку ВПЛ и денежную помощь от государства. Кроме того, в приложении можно отменить статус ВПЛ или изменить место фактического проживания. Эти две услуги автоматически — процесс происходит без участия госслужащего, а пользователям не нужно ждать его решения.
За последние полгода украинцы через "Дію" отменили статус ВПЛ более 108 тысяч раз и изменили место фактического проживания более 51 тысяч раз.
Обмен лампочек
Еще одна актуальная услуга в приложении – возможность подать заявку на обмен старых ламп накаливания на новые LED-лампы. Благодаря сервису каждый украинец может внести свой вклад в сохранение электроэнергии. За последние шесть месяцев украинцы подали более 180 тысяч заявок на обмен через приложение "Дія". Кстати, услуга еще актуальна для украинцев и учреждений. Поэтому замените старые лампы, чтобы сознательно использовать электроэнергию.
Сообщение о поврежденном имуществе и єВідновлення
После начала полномасштабного вторжения дома тысяч украинцев подверглись разрушениям. Уже в марте 2022 года в приложении "Дія" появилась возможность сообщить о поврежденном имуществе. Только за последние полгода украинцы через приложение "Дія" подали более 164 тысяч сообщений о поврежденном имуществе.
Все сведения фиксируются в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, которое стало основой для запуска услуги. Сервис заработал в мае этого года. Украинцы получили возможность подать в действие заявление о денежной помощи, которое можно использовать на ремонт жилья, поврежденного из-за российской агрессии. В августе услуга стала доступна и для владельцев разрушенных домов.
Украинцы уже подали 50 тысяч заявлений о получении финансовой помощи по ремонту поврежденного жилья. А также 4 200 заявлений о компенсации за разрушенное имущество.
Замена водительского удостоверения
Услуга появилась в приложении только в мае, а уже к концу сентября ею воспользовались более 104 тысяч украинцев. Заменить удостоверение через "Дію" можно в считанные минуты. Следует подать заявление в приложении, а затем забрать готовый документ в сервисном центре МВД.
Сейчас "Дія" тестирует возможность заказать доставку водительского удостоверения курьером или в отделение Укрпочты. Если хотите стать бета-тестером – регистрируйтесь через чат-бот.
Шеринг авто
В приложении "Дія" можно в несколько кликов поделиться техпаспортом с родственником или другом, когда одалживаете автомобиль. Это один из самых популярных сервисов в Действии. С апреля по октябрь пользователи пошерили авто через "Дія" более 91 тысячи раз.
В приложении можно отменить шеринг автомобиля. Услуга доступна как для владельца авто, так и для соответствующего пользователя. Сервис заработал в "Дії" в конце апреля. За это время им воспользовались более 7 тысяч раз.
Самые популярные услуги на портале "Дія"
Кроме применения, украинцы могут получить более 100 сервисов на портале "Дія". Далее о том, какие из них были наиболее востребованы среди украинцев за последние полгода.
Услуги для ФЛП: автоматическая регистрация, внесение изменений и автоматическое закрытие
Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают запускать собственный бизнес и поддерживать экономику государства. Наиболее популярная на портале услуга автоматической регистрации собственного дела. Это революционный сервис, позволяющий открыть бизнес быстрее всего в мире. Нужно потратить около 10 минут на заполнение заявления, подождать 2 секунды на его обработку – и вы предприниматель. В течение 6 месяцев свой бизнес через Действие зарегистрировали более 130 тысяч раз.
Еще одна популярная услуга для предпринимателей – внесение изменений о ФЛП. Этот сервис понадобится, если вы переехали, сменили фамилию, гражданство, вид экономической деятельности или контактные данные. Чтобы внести изменения в ФЛП, больше не нужно посещать госорганы и печатать бумаги — все можно сделать в несколько щелчков через Действие, даже не выходя из дома. За шесть месяцев украинцы более 93 тысяч раз успешно внесли изменения в ФЛП на портале "Дія".
Также на портале можно автоматически закрыть ФЛП. Никаких ожиданий и проверок заявлений вручную система сама передает данные в Единый государственный реестр. Украинцы воспользовались сервисом более 48 тысяч раз.
Строительные услуги
На портале "Дія" доступны 13 строительных услуг. Часть из них – полностью автоматические. Это позволяет устранить человеческий фактор и снизить коррупционные риски. Следовательно, начать строительство быстро, прозрачно и без взяток.
Чтобы оформить все необходимые разрешения, больше не нужно ходить по кабинетам и собирать кучу справок. Достаточно через 10 минут подать заявление на портале "Дія".
Среди самых популярных строительных услуг:
- уведомление о начале строительных работ на основании строительного паспорта;
- представление изменений в зарегистрированное сообщение;
- разрешение на выполнение строительных работ;
- представление изменений уже выданного разрешения;
- выдача строительного паспорта;
- внесение изменений в выданный строительный паспорт.
Всего с апреля по сентябрь украинцы воспользовались строительными услугами на портале "Дія" более 24 тысяч раз.
єМалятко
Эта комплексная услуга объединила девять сервисов, которые необходимо оформить при рождении ребенка. В частности, госрегистрацию рождения и определение происхождения ребенка, назначение пособия на младенца, предоставление "упаковка малыша" и т.д.
Раньше, чтобы получить эти сервисы, родителям приходилось тратить до 10 дней. Теперь все можно сделать через 10 минут на портале "Дія", даже не выходя из дома. Достаточно подать одно заявление – и все необходимое сразу у вас на руках. За период с апреля по сентябрь сервисом воспользовались более 60 тысяч раз.
Регистрация брака
На портале "Дія" можно быстро и удобно подать заявление о браке онлайн и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония. Весь процесс займет менее 15 минут. Останется только прийти на саму церемонию.
Только за период с апреля по сентябрь украинцы подали через портал "Дія" более 10 тысяч заявлений о браке.
Напомним, в мобильном приложении государственных услуг "Дія" проходит бета-тестирование сервис, позволяющий покупать и продавать автомобили без лишних хлопот.
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