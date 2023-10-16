Регистрация ФЛП, военные облигации и сервисы для переселенцев: какие услуги в "Дії" самые популярные среди украинцев

В Минцифре рассказали, какие услуги за последние полгода украинцы пользовались чаще всего в приложении и на портале.

Приложение "Дія" полностью изменило привычки украинцев: вместо того, чтобы ходить по госучреждениям, стоять в очередях и собирать документы, теперь необходимую услугу можно получить в несколько кликов онлайн. От регистрации бизнеса за минуту до шеринга авто, не выходя из дома.

В Минцифре рассказали, какие услуги за последние полгода украинцы пользовались чаще всего в приложении и на портале.

Самые популярные услуги в приложении "Дія"

Приложение "Дія" используют 19,6 млн украинцев. В нем доступно 14 цифровых документов и 28 сервисов. Далее – самые популярные из них за последнее время.

Военные облигации

Военные облигации – это возможность инвестировать в победу и получить гарантированную прибыль. Ведь по истечении срока ценных бумаг стоимость вклада возвращается с процентами. То есть они работают как донат, получаемый обратно с прибылью.

С начала апреля до конца сентября украинцы приобрели 1,5 млн. ценных бумаг в "Дії". А это более 1,6 млрд. грн. в поддержку армии и экономики страны.

Услуги для ВПЛ

Среди самых востребованных сервисов в приложении услуги для внутренне перемещенных лиц. В "Дії" доступна комплексная услуга — украинцы могут в несколько кликов оформить справку ВПЛ и денежную помощь от государства. Кроме того, в приложении можно отменить статус ВПЛ или изменить место фактического проживания. Эти две услуги автоматически — процесс происходит без участия госслужащего, а пользователям не нужно ждать его решения.

За последние полгода украинцы через "Дію" отменили статус ВПЛ более 108 тысяч раз и изменили место фактического проживания более 51 тысяч раз.

Обмен лампочек

Еще одна актуальная услуга в приложении – возможность подать заявку на обмен старых ламп накаливания на новые LED-лампы. Благодаря сервису каждый украинец может внести свой вклад в сохранение электроэнергии. За последние шесть месяцев украинцы подали более 180 тысяч заявок на обмен через приложение "Дія". Кстати, услуга еще актуальна для украинцев и учреждений. Поэтому замените старые лампы, чтобы сознательно использовать электроэнергию.

Сообщение о поврежденном имуществе и єВідновлення

После начала полномасштабного вторжения дома тысяч украинцев подверглись разрушениям. Уже в марте 2022 года в приложении "Дія" появилась возможность сообщить о поврежденном имуществе. Только за последние полгода украинцы через приложение "Дія" подали более 164 тысяч сообщений о поврежденном имуществе.

Все сведения фиксируются в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, которое стало основой для запуска услуги. Сервис заработал в мае этого года. Украинцы получили возможность подать в действие заявление о денежной помощи, которое можно использовать на ремонт жилья, поврежденного из-за российской агрессии. В августе услуга стала доступна и для владельцев разрушенных домов.

Украинцы уже подали 50 тысяч заявлений о получении финансовой помощи по ремонту поврежденного жилья. А также 4 200 заявлений о компенсации за разрушенное имущество.

Замена водительского удостоверения

Услуга появилась в приложении только в мае, а уже к концу сентября ею воспользовались более 104 тысяч украинцев. Заменить удостоверение через "Дію" можно в считанные минуты. Следует подать заявление в приложении, а затем забрать готовый документ в сервисном центре МВД.

Сейчас "Дія" тестирует возможность заказать доставку водительского удостоверения курьером или в отделение Укрпочты. Если хотите стать бета-тестером – регистрируйтесь через чат-бот.

Применение "Действие"

Шеринг авто

В приложении "Дія" можно в несколько кликов поделиться техпаспортом с родственником или другом, когда одалживаете автомобиль. Это один из самых популярных сервисов в Действии. С апреля по октябрь пользователи пошерили авто через "Дія" более 91 тысячи раз.

В приложении можно отменить шеринг автомобиля. Услуга доступна как для владельца авто, так и для соответствующего пользователя. Сервис заработал в "Дії" в конце апреля. За это время им воспользовались более 7 тысяч раз.

Самые популярные услуги на портале "Дія"

Кроме применения, украинцы могут получить более 100 сервисов на портале "Дія". Далее о том, какие из них были наиболее востребованы среди украинцев за последние полгода.

Портал "Действие"

Услуги для ФЛП: автоматическая регистрация, внесение изменений и автоматическое закрытие

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают запускать собственный бизнес и поддерживать экономику государства. Наиболее популярная на портале услуга автоматической регистрации собственного дела. Это революционный сервис, позволяющий открыть бизнес быстрее всего в мире. Нужно потратить около 10 минут на заполнение заявления, подождать 2 секунды на его обработку – и вы предприниматель. В течение 6 месяцев свой бизнес через Действие зарегистрировали более 130 тысяч раз.

Еще одна популярная услуга для предпринимателей – внесение изменений о ФЛП. Этот сервис понадобится, если вы переехали, сменили фамилию, гражданство, вид экономической деятельности или контактные данные. Чтобы внести изменения в ФЛП, больше не нужно посещать госорганы и печатать бумаги — все можно сделать в несколько щелчков через Действие, даже не выходя из дома. За шесть месяцев украинцы более 93 тысяч раз успешно внесли изменения в ФЛП на портале "Дія".

Также на портале можно автоматически закрыть ФЛП. Никаких ожиданий и проверок заявлений вручную система сама передает данные в Единый государственный реестр. Украинцы воспользовались сервисом более 48 тысяч раз.

Строительные услуги

На портале "Дія" доступны 13 строительных услуг. Часть из них – полностью автоматические. Это позволяет устранить человеческий фактор и снизить коррупционные риски. Следовательно, начать строительство быстро, прозрачно и без взяток.

Чтобы оформить все необходимые разрешения, больше не нужно ходить по кабинетам и собирать кучу справок. Достаточно через 10 минут подать заявление на портале "Дія".

Среди самых популярных строительных услуг:

уведомление о начале строительных работ на основании строительного паспорта;

представление изменений в зарегистрированное сообщение;

разрешение на выполнение строительных работ;

представление изменений уже выданного разрешения;

выдача строительного паспорта;

внесение изменений в выданный строительный паспорт.

Всего с апреля по сентябрь украинцы воспользовались строительными услугами на портале "Дія" более 24 тысяч раз.

єМалятко

Эта комплексная услуга объединила девять сервисов, которые необходимо оформить при рождении ребенка. В частности, госрегистрацию рождения и определение происхождения ребенка, назначение пособия на младенца, предоставление "упаковка малыша" и т.д.

Применение "Действие"

Раньше, чтобы получить эти сервисы, родителям приходилось тратить до 10 дней. Теперь все можно сделать через 10 минут на портале "Дія", даже не выходя из дома. Достаточно подать одно заявление – и все необходимое сразу у вас на руках. За период с апреля по сентябрь сервисом воспользовались более 60 тысяч раз.

Регистрация брака

На портале "Дія" можно быстро и удобно подать заявление о браке онлайн и сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония. Весь процесс займет менее 15 минут. Останется только прийти на саму церемонию.

Применение "Действие"

Только за период с апреля по сентябрь украинцы подали через портал "Дія" более 10 тысяч заявлений о браке.

Напомним, в мобильном приложении государственных услуг "Дія" проходит бета-тестирование сервис, позволяющий покупать и продавать автомобили без лишних хлопот.

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