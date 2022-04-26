Регистрация разрушенного или поврежденного жилья в Украине: в ОП подробно объяснили процедуру

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подробно объяснил, как в Украине проходит регистрация разрушенного или поврежденного во время войны жилья.
Он опубликовал видео с инструкцией у себя в Telegram.
Как зарегистрировать разрушенное или поврежденное жилье:
- В случае повреждения вашего дома, квартиры или другого имущества нужно зарегистрировать заявку в "Дія" и обратиться в органы местного самоуправления/или военную администрацию.
- Если нет возможности зарегистрироваться через "Дія", необходимо напрямую подать заявку в органы местного самоуправления.
- После того, как регистрация будет завершена, нужно обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного производства по факту уничтожения или повреждения имущества.
- Сейчас правительство разрабатывает вопрос компенсации. Эксперты производят визуальные осмотры поврежденных объектов.
Тимошенко отметил, что только на Киевщине разрушены более двух тысяч зданий.
Напомним, за два месяца войны в Сумской области зафиксировано поврежденными и разрушенными около 1800 зданий.
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