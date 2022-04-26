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Регистрация разрушенного или поврежденного жилья в Украине: в ОП подробно объяснили процедуру

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Регистрация разрушенного или поврежденного жилья в Украине: в ОП подробно объяснили процедуру

Pexels

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подробно объяснил, как в Украине проходит регистрация разрушенного или поврежденного во время войны жилья.

Он опубликовал видео с инструкцией у себя в Telegram.

Как зарегистрировать разрушенное или поврежденное жилье:

  1. В случае повреждения вашего дома, квартиры или другого имущества нужно зарегистрировать заявку в "Дія" и обратиться в органы местного самоуправления/или военную администрацию.
  2. Если нет возможности зарегистрироваться через "Дія", необходимо напрямую подать заявку в органы местного самоуправления.
  3. После того, как регистрация будет завершена, нужно обратиться в Национальную полицию для открытия уголовного производства по факту уничтожения или повреждения имущества.
  4. Сейчас правительство разрабатывает вопрос компенсации. Эксперты производят визуальные осмотры поврежденных объектов.

Тимошенко отметил, что только на Киевщине разрушены более двух тысяч зданий.

Напомним, за два месяца войны в Сумской области зафиксировано поврежденными и разрушенными около 1800 зданий.

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