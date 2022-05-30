"Регистрируем около 4 тысяч новых случаев": Кузин рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине

В Украине от коронавирусной инфекции за неделю умирает 20-30 человек.
Это гораздо меньше, чем было во время пиковых нагрузок и волн COVID-19.
Об этом в интервью "Суспільному" сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
По его словам, в разных странах мира – в частности в Китае, появляются новые штаммы и мутации вируса. В Украине же новые виды не зафиксированы. Хотя уровень тестирования упал почти на 90%.
“В Украине продолжается молекулярный эпидемиологический надзор. Это значит, что мы с каждой территории, области, берем образцы ковида, и расшифровываем геном, смотрим, какие штаммы циркулируют в Украине. Так вот, в стране продолжает циркулировать "Омикрон". Он вызывает гораздо более легкие случаи, которые маскируются под обычные ОРВИ, проходят за 3-4 дня, и чаще всего не приводят к тяжелому течению”, — рассказал Игорь Кузин.
Он также добавил, что в среднем сейчас проводят около 3,5 тысячи тестов с использованием быстрых методов диагностики.
“И 1100-1200 исследований ПЦР – это когда пациент либо госпитализируется, либо у него проводится полноценное молекулярное исследование. Суммарно за неделю мы регистрируем около 4 тысяч новых случаев инфицирования COVID-19. К сожалению, также имеются смертельные случаи, случаи инфицирования и болезни среди медицинских работников. Но общее количество действительно меньше”, — подчеркнул главный государственный санитарный врач.
Напомним, что глава МИД Франции приехала в Бучу.
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