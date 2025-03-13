Регулярно слышны взрывы: глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси считает, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной из-за постоянных обстрелов Украины.

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Все из-за постоянных обстрелов Украины.

Об этом сообщает прессслужба МАГАТЭ.

"Нестабильная ситуация с ядерной безопасностью наблюдается на Запорожской АЭС. По данным МАГАТЭ, на ее территории регулярно слышны взрывы", – отметил Гросси.

По его словам, команда агентства продолжает мониторинг ядерной безопасности, в частности, состояние обслуживания объектов на Запорожской АЭС.

На открытом распределительном устройстве 750 кВ продолжается ремонт выключателя одной из трех линий электропередач, которые остаются отключенными из-за боевых действий. Также начались работы по техническому обслуживанию главного трансформатора 5-го энергоблока, сообщили в МАГАТЭ.

Вместе с тем, при проверке уровня воды в 12 прудах-охладителях подтверждено, что ее объема достаточно для охлаждения всех шести реакторов в их нынешнем остановленном состоянии.

В МАГАТЭ добавили, что угроза ядерной безопасности в Украине остается постоянной из-за регулярных обстрелов Украины.

Напомним, в феврале вражеские обстрелы обесточили одну из линий питания Запорожской АЭС.

Читайте также: