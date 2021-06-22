Регулярные медосмотры, улучшение иммунитета учеников и спорт для всех: Зеленский представил программу "Здоровая Украина"

Программа будет охватывать все возрастные категории и группы населения.

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина" и анонсировал введение регулярных полных медицинских обследований для людей старше 55 лет каждые два года, а для некоторых категорий — ежегодно.

Об этом он сообщил 22 июня во время всеукраинского форума "Украина 30. Здоровая Украина" в Киеве.

В частности, программа "Здоровая Украина" предусматривает популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры в общинах, доступность спорта для всех слоев населения, обеспечения инклюзии и безбарьерности в спорте.

Президент отметил, что программа направлена на все возрастные категории и группы нашего населения, но она направлена на достижение одной главной цели, которая одним предложением звучит так: "Украинцы должны жить дольше".

Регулярные медицинские обследования и диагностика заболеваний

По словам главы государства, по статистике 85% преждевременных смертей вызваны неинфекционными заболеваниями, в основном — это болезни системы кровообращения и онкозаболевания, где самой большой проблемой является именно диагностика этих заболеваний.

"Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские "check-up" - полные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий — каждый год", — заявил Зеленский.

По словам президента, ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, тратя гораздо меньше средств.

Здоровая школа

Также Зеленский заявил о запуске восьми компонентов для улучшения иммунитета всех учащихся школ. "Это 8 компонентов для укрепления здоровья и иммунитета всех учащихся всех школ по всей территории нашей страны. В частности — это новая концепция уроков физкультуры, реформа школьного питания, популяризация спортивных секций и кружков, новые онлайн-приложения, где дети и родители смогут их использовать во время занятий", — отметил Зеленский.

Развитие спортивной инфраструктуры

Зеленский заявил, что спортивная инфраструктура должна быть доступной для всех слоев населения во всех общинах, а также нужно обеспечить инклюзию и безбарьерность в спорте.

"Около 75% украинский не занимаются регулярно любой физической активностью. Это происходит по разным причинам, в том числе из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры — удобной, современной, бесплатной, и еще важнее — рядом с домом", — убеждает он.

Поэтому, как заверил глава государства, будут созданы "активные парки" и спортивные площадки по всей Украине.

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