Рэкет, как в 1990-е: в Днепре банда захватила аптеку из-за отказа владельцев платить за "крышу"

Злоумышленники захватили помещение аптеки, потому что владельцы отказались платить так называемые "отступные" за спокойное ведение бизнеса

В Днепре банда отобрала аптеку у владельцев после того, как они отказались ежемесячно платить деньги за "спокойное ведение бизнеса".

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

По словам правоохранителей, сначала злоумышленники устраивали толкотню с руководством аптеки и сняли внешние вывески. Затем, воспользовавшись отсутствием персонала, злоумышленники захватили помещение и вынесли все имущество. Все действия злоумышленников происходили под контролем криминалитета.

Задержанные злоумышленники

На основании собранных доказательств участникам группировки – трем местным жителям сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности, причинившее большой вред, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За совершенное им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре СБУ задержала преступную группу, которая занималась рэкетом и возглавлялась депутатом.

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