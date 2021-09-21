Рекламировала себя в мессенджерах и брала 300 грн за справку: в Запорожье девушка подделывала ПЦР-тесты на COVID-19

Рекламировала себя в мессенджерах и брала 300 грн за справку: в Запорожье девушка подделывала ПЦР-тесты на COVID-19

Заказывали "липовые" справки в целом туристы.

В Запорожье 25-летняя девушка наладила "бизнес" по выдаче поддельных справок ПЦР-тестов на COVID-19. За свои услуги брала 300-400 грн в зависимости от сроков.

Об этом сообщает МВД Украины.

25-летняя фигурантка рекламировала свои услуги по изготовлению поддельных справок в групповых чатах в мессенджерах и соцсетях. Заказывали "липовые" документы в большей мере туристы. Никаких лабораторных исследования они не проходили, а только предоставляли свои персональные данные.

Установлено, что женщина изготовила более 60 справок с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Стоимость одной справки составляла 300-400 гривен (в зависимости от срока ее изготовления).

Справки выдавались только в электронной форме от имени местной частной лаборатории, осуществляющей исследования образцов на COVID-19. Данные в базы лаборатории не вносились.

"По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Решается вопрос об объявлении подозрения. Следственные действия продолжаются", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Запорожье представители местного туристического агентства изготавливали и продавали справки с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения государственной границы. Их клиентами были в основном туристы, которые планировали поездку в другую страну.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку