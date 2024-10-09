Заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" вручаются лично — новое постановление

Представитель почты обязан вручить повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) лично адресату.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1147 от 8 октября.

Повестка о вызове или оповещения призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК может быть отправлена заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении с пометками "Повестка ТЦК", "Вручить лично".

"Заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю)", — говорится в постановлении.

Что будет, если получатель отсутствует по адресу

В постановлении говорится, что в случае отсутствия адресата по указанному на заказном письме адресу работник почты информирует получателя по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Если в течение трех рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат не явился для получения заказного письма, работник почты делает отметку " адресат отсутствует по указанному адресу ", которая удостоверяется его подписью и проставлением отпечатка почты и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю.

Можно ли отказаться от письма с пометкой "Повестка ТЦК"

При вручении почтового отправления с пометкой "Вручить лично", внутреннего заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК", военнообязанный подтвердить такой факт своей подписью и указывает свою фамилию и инициалы или имя и фамилию.

Если адресат отказывается засвидетельствовать своей подписью факт отказа от получения заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК", работник почты делает отметку "Адресат отказался" и не позднее чем в следующий рабочий день возвращает его отправителю.

Напомним, в Украине есть несколько видов вручения повесток посредством почтовой службы. Получив ее, военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП.

Читайте также: