Рекорд Довбика на Евро-2020 и нападение на главного врача Англии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Гол форварда сборной Украины Артема Довбика в матче 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швеции вошел в историю Чемпионатов Европы. Читать дальше ->
- В столице Великобритании неизвестные напали на главного врача Англии Криса Витти, когда чиновник находился в Сент-Джеймском парке. Читать дальше ->
- Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о связанном с COVID-19 "серьезном инциденте", который может угрожать безопасности страны, несмотря на общенациональные противоэпидемические усилия. Читать дальше ->
- Число жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами возросло до 12. Еще 149 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Читать дальше ->
- В США трансгендерная женщина Каталуна Энрикес победила на конкурсе красоты и впервые в истории получила титул "Мисс Невада". Читать дальше ->