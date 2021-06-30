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Рекорд Довбика на Евро-2020 и нападение на главного врача Англии. Пять новостей, которые вы могли проспать

Рекорд Довбика на Евро-2020 и нападение на главного врача Англии. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Гол форварда сборной Украины Артема Довбика в матче 1/8 финала Евро-2020 с национальной командой Швеции вошел в историю Чемпионатов Европы. Читать дальше ->
  • В столице Великобритании неизвестные напали на главного врача Англии Криса Витти, когда чиновник находился в Сент-Джеймском парке. Читать дальше ->
  • Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о связанном с COVID-19 "серьезном инциденте", который может угрожать безопасности страны, несмотря на общенациональные противоэпидемические усилия. Читать дальше ->
  • Число жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами возросло до 12. Еще 149 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Читать дальше ->
  • В США трансгендерная женщина Каталуна Энрикес победила на конкурсе красоты и впервые в истории получила титул "Мисс Невада". Читать дальше ->