Рекорд незаконного обогащения: в НАПК сообщили, сколько присвоил одесский военком Борисов

Только один объект, купленный в Испании, на его мать стоит 3,7 миллиона евро.

Экскеровщик Одесского регионального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов присвоил 188 миллионов гривен. Это рекорд незаконного обогащения, который удалось выявить антикоррупционной структуре.

Глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков рассказал об этом во время пресс-конференции "Как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны?" в Медиацентре Украины, передает "Укринформ".

"Фактически рекордный вывод установления фактов незаконного обогащения – 188 млн грн", — отметил Новиков.

Глава антикоррупционного агентства также добавил, что по делу незаконного обогащения Борисова в ближайшее время будет направлен обоснованный вывод НАЗК.

Новиков отметил, что по данным НАПК, покупка совершена 15 декабря 2022 года, «когда Украина ежедневно была под обстрелами россиян».

По информации НАПК, таких ценных объектов у Борисова еще несколько и все стоимостью от полумиллиона евро.

По объяснениям бывшего одесского военкома, средства были сформированы путем предоставления ссуд разными предпринимателями на сумму 4,2 миллиона долларов.

"Один из них это совладелец клуба "Ibiza", на 1 миллион долларов. При этом никакими сведениями из налоговой не подтверждается наличие у лиц соответствующих средств. Более того, отдельные соглашения о ссудах, которые были предоставлены нам в подтверждение наличия средств, были подписаны в городе Одесса гражданами, отсутствовавшими в указанном городе на время подписания", — добавили в НАПК.

Не только незаконное обогащение

В деятельности одесского подразделения ТЦК были установлены не только факты незаконного обогащения, но и каналы незаконного выезда за границу.

"Все эти материалы будут направлены в правоохранительные органы. Надеемся, что Государственное бюро расследований быстро проведет расследование, направит дело в суд и все эти виллы в Испании, офисные помещения, автомобили будут конфискованы в соответствии с приговором суда", — сказал глава НАПК.

Известно, что семья начальника одесского военкомата во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи имущество в Испании.

Напомним, в ГБР возбуждено уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Также сообщалось, что полиция начала досудебное расследование по делу об избиении женщины сотрудником ТЦКСП в Закарпатье.

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