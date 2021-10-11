Рекорд Украины: 33-летний спортсмен поднял 260 килограмм одной рукой

Рекорд спортсмен посвятил семье.

Поднять 260 килограмм одной рукой — рекорд Украины установил 33-летний Владимир Моисей из Бердянска.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Руку спортсмен потерял два года назад в аварии. Но, несмотря на это, спорт не оставил — продолжает тренироваться сам, участвует в соревнованиях и тренирует детей с особыми потребностями.

Штангу в 260 килограмм Владимир поднял с помощью лямки через плечо. Рекорд посвятил семье и в то же время говорит, хотел поддержать каждого, кто падает духом после трагических ситуаций.

Новости Украины: 33-летний спортсмен поднял 260 килограммов одной рукой

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