В ночь на 23 февраля 2025 года российские войска совершили массированную атаку беспилотниками и ракетами по Украине, выпустив 267 БПЛА и три баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Атака велась с территории РФ, Крыма и Черного моря.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 08.00 подтверждено уничтожение 138 ударных БПЛА, в частности Shahed, а также других типов беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Еще 119 беспилотников-имитаторов не смогли достичь своих целей из-за препятствия РЭБ и оказались локационно утраченными. Три БПЛА полетели в направлении Беларуси, а еще один – в Россию.

Атака на Украину 23 февраля

В ночь на 23 февраля российские кафиры нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. В результате атаки погибли и травмированы.

Также, российские кафиры нанесли очередной удар "Шахедами" по Киеву. в Голосеевском районе возник пожар в частном доме в результате падения обломков. В Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, повреждены три частных дома и несколько автомобилей. В Печерском районе повреждено остекление нежилого здания без дальнейшего горения.

Армия РФ не обошла вниманием и Запорожье, они нанесли удары БпЛА по областному центру. Пострадала 53-летняя женщина.

Напомним, по состоянию на утро 23 февраля ВСУ уничтожили 867 180 российских кафиров. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных армий РФ. Данные уточняются.

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