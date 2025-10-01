Рекордная непогода в Одесской области убила девять человек, среди них ребенок

Непогода в Одессе

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Одессе и области из-за непогоды погибли 9 человек, из них — один ребенок. Почти двухмесячная норма осадков выпала в Одессе в течение 7 часов. Это повлекло за собой подтопление ряда улиц, а также повреждение коммунальной инфраструктуры.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Всю ночь спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать автомобили, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, которую нашли в 7 утра… Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, 30 сентября, Одессу и область накрыло мощная непогода. Спасатели работали всю ночь. Интенсивные ливни повлекли за собой масштабные подтопления.

В результате непогоды в Одессе школьники 1 октября будут учиться дистанционно. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. Решение было принято из-за необходимости ликвидировать последствия ливня.