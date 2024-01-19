Рекордная сумма на фортификации: Шмыгаль сообщил об усилении обороноспособности Украины

Кабмин выделяет рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд гривен, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных ограждений.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 19 января.

"Средства выделяем профильным ведомствам и областным государственным администрациям", — отметил Шмыгаль.

Между тем, по сообщению главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, Россия в течение января способна сформировать достаточный контингент для повторного наступления на территорию Черниговщины.

По словам главы Черниговской ОВ, на 2023 год для строительства военных, инженерных и фортификационных сооружений было предусмотрено 363 миллиона гривен из резервного фонда госбюджета. Из них использовали более 217 миллионов гривен – это 59,9%.

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