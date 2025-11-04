Рекордная волна смертельных дронов: с 2025-го Россия запустила вчетверо больше "Шахедов", чем в прошлом

Беспилотник.

С начала 2025-го армия РФ усилила воздушный террор против Украины , запустив более 44 тысяч беспилотников "Шахед" и их вариантов. Это количество в четыре раза больше, чем в течение всего 2024-го.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным аналитиков, количество запусков дронов-смертников выросло на 303%. Это, подчеркивают специалисты, создает беспрецедентное давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

Около 64% дронов в этом году удалось сбить – чуть меньше, чем в прошлом (68%), ведь массированные атаки перегружают ПВО. Украинские военные перехватывают большинство "Шахедов" еще до того, как они успевают нанести удар.

Отмечается, что все больше дронов прорываются через оборону, вызывая жертвы среди гражданского населения. По данным Мониторинговой миссии ООН, в течение января-сентября этого года в результате российских ракетных атак и ударов БпЛА погибли по меньшей мере 494 мирных жителя.

Модернизированные "Герани"

После начала полномасштабного вторжения Россия получала иранские "Шахеды", а впоследствии наладила собственное производство "Герань-1" и "Герань-2". Эксперты компании EODynamis отмечают, что россияне постоянно модифицируют эти дроны, добавляя более тяжелые боеголовки – от 50 до 90 кг, а также экспериментируют с типами взрывчатки: осколочно-фугасной и термобарической.

Распространенным вариантом боеголовки, используемых в Shahed, является осколочно-фугасное вещество, целью которого является максимизация осколочного вреда личному составу. Термобарические боеголовки были разработаны для максимального взрывного эффекта против зданий и укрепленных позиций.

В июле российские медиа показали кадры с завода по производству "Шахедов" в спецэкономзоне "Алабуга" в Татарстане. Предприятие планирует выпускать до 25 тысяч дронов в год. По данным украинской разведки, к концу этого года Россия может производить около 79 тыс. таких аппаратов.

Специалист CSIS Ясир Аталан объясняет, что Россия использует тактику истощения, потому что своими массовыми атаками заставляет Украину тратить дорогие ресурсы на перехват более дешевых целей.

"Цель нападающего – заставить защитника потратить время, усилия и деньги. Вы можете сбивать "Шахеды", но каждый запуск – это еще одна попытка истощить оборону", – сказал он.

Стоимость одного дрона Shahed оценивают в 20-50 тысяч долларов, в то время как ракета ПВО может стоить сотни тысяч. Именно поэтому украинские войска все чаще применяют дроны-перехватчики, чтобы снизить дисбаланс стоимости.

"Успех в войне дронов зависит от того, кто быстрее адаптируется и сможет действовать экономичнее всего", - отмечает эксперт по взрывчатке Чарли Валентайн.

Напомним, на российских "Шахедах" нашли важную деталь из Китая – антенну спутниковой навигации. Эксперт в области военных радиотехнологий Сергей Флеш сообщил, что антенна была установлена на дрон 8 октября, а уже 15 октября этот БПЛА сбили украинские силы. Это доказывает, что между производством и запуском проходит всего несколько дней.