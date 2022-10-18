Рекордная взятка: бывшего нардепа разоблачили на попытке подкупить мэра Днепра за 22 млн евро

Бывшего народного депутата разоблачили на попытке подкупить мэра Днепра за возможность строить метро в городе вне конкурса.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра. Это одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями в Украине", — говорится в источнике.

В октябре нардеп, который в прошлом имел высокий пост в государственной компании "УкрБуд", предложил мэру Днепра взятку за заключение контракта на строительство метрополитена вне конкурса с находящимися под его контролем компаниями.

В НАБУ, комментируя задержание, отметили, что решается вопрос об уведомлении о подозрении.

"Подозрение может быть объявлено в ближайшее время", — ответила ТСН.ua спикер НАБУ Светлана Олифира.

В то же время она не подтвердила и не опровергла то, что речь идет именно о бывшем народном депутате Максиме Никитасе, как пишут некоторые СМИ.

Напомним, некоторые украинские олигархи и бизнесмены с начала полномасштабного вторжения скрылись за границу. Там элитные "беженцы" подальше от ракет и мобилизации развлекаются на Лазурном побережье, пока украинцы защищают свою землю.