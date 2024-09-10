Рекордная взятка экс-главе ГФС и легализация €21 млн: следствие завершено

Близкое к чиновнику лицо легализовало полученную взятку. Так, деньги были потрачены на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом.

НАБУ и САП завершили расследование по делу о легализации части взятки, полученной экс-главой Государственной фискальной службы Романом Насировым за возмещение НДС компаниям агрохолдинга.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, не указав имени экс-главы ГФС, однако из контекста понятно, что речь идет именно о Насирове.

Как выяснило следствие, в течение декабря 2015 – марта 2016 года близкое к главе ГФС лицо помогло ему в получении части взятки более чем на 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).

Уже в мае 2017 – апреле 2018 года этот человек легализовал всю сумму полученной взятки. Деньги были потрачены на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом. Его продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в течение 2022-2023 годов.

В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн. грн. Эти доходы владелец группы стройкомпаний получил именно благодаря легализованным средствам.

Другую часть взятки в 7,9 млн евро, которая была на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника. Он сперва "отмыл" 5,5 млн дол. путем заключения агентского договора в январе 2017 года. Еще 2,8 млн евро советник "отмыл" в апреле – августе 2018 года в качестве оплаты по договорам купли-продажи.

Напомним, в мае суд освободил из-под стражи Насирова, за которого внесли залог в размере более 55 млн грн.

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