Рекордно высокое количество украинцев поддерживают вступление страны в НАТО и ЕС – опрос

После начала полномасштабной войны России против Украины количество граждан, поддерживающих вступление в ЕС и НАТО, достигло рекордных отметок.

Абсолютное большинство украинцев поддерживает вступление в ЕС и НАТО.

Об этом свидетельствует социологический опрос, который Киевский международный институт социологии провел по заказу NDI в мае 2022, августе 2022, январе 2023 и в мае 2023 года.

Так, 92% украинцев хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза, а 89% поддерживают вступление страны в НАТО. В частности, с мая 2022 года по май 2023 года процент украинцев, желающих вступить в НАТО, вырос с 73 до почти 90%, а количество "ожидающих" присоединиться возросло примерно с 65% до 85%.

Такие данные свидетельствуют о том, что украинцы остаются непоколебимыми в своем желании присоединиться к ЕС и НАТО – показатели "хочу" и "ожидаю" на уровне около 90%.

Следует добавить, что такой уровень поддержки вступления был не всегда. До полномасштабного вторжения России в декабре 2021 только 75,7% украинцев поддерживали вступление в ЕС и 67,8% — в НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким опытом ВСУ могут поделиться с армией НАТО после присоединения к Альянсу.

Это произошло после того, как генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО направит Украине "решительный сигнал" поддержки во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля.

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