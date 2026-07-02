Рекордное количество баллистики: Игнат раскрыл шокирующие масштабы и опасную деталь удара по Киеву

Атака на Киев. / © Associated Press

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Во время комбинированного удара ночью 2 июля Россия выпустила по Киеву 28 баллистических ракет. Это был один из самых массированных ударов по столице.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире «Ранок.LIVE”.

Он отметил, что россияне запустили большое количество баллистики, перехватывать которую могут только системы Patriot. По словам Игната, именно баллистические ракеты остаются самым большим вызовом для украинского ПВО.

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Среди применяемого вооружения были ракеты «Искандер-М», «Циркон», а также зенитные ракеты С-400, которые российские войска используют для ударов по наземным целям.



Игнат отметил, что эффективность уничтожения крылатых ракет остается почти 100%, а беспилотников — более 90%.

Атака РФ 2 июля — какая особенность

Российская армия запустила по Украине почти 600 целей за ночь. В частности, 74 ракеты. Среди целей было четыре «Циркона» и более 40 крылатых ракет — «Калибры» и Х-101. Силы ПВО уничтожили только четыре баллистических ракеты Искандер-М/С-400 — из 28 запущенных.

Авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что сегодняшний удар по Киеву был почти рекордным по количеству использованных ракет. По его словам, атака по столице была не просто комбинированной — большое количество российских целей сошлось в одном временном промежутке.

Авиационный эксперт Валерий Романенко подчеркнул, что Россия перенесла свои атаки на жилые дома с предприятий. Враг цинично заменяет мощь ударов перенаправлением на увеличение количества жертв среди мирного населения.

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Дата публикации 11:23, 02.07.26 Количество просмотров 34 Прилеты ракет прямо по домам! Киев в руинах! ТСН вживую!

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