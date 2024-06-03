Рекордное количество непригодных к службе: в Полтавской области суд арестовал документы ВВК

По выводам НАПК, в Полтавской области был выявлен наибольший показатель – 20% – тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в рядах ВСУ.

Суд в Полтаве арестовал на документы районных ВВК Полтавской области. Причиной стал самый высокий в Украине показатель лиц, признанных непригодными к службе после прохождения комиссий.

Об этом сообщает прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции.

По выводам НАПК, в Полтавской области был обнаружен наибольший показатель -20% — тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в рядах украинской армии.

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По версии следствия работники ВВК Полтавщины, вероятно, получали неправомерную выгоду от военнообязанных, признавая их непригодными "на бумаге".

Полтавская область входит в пятерку областей, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно пригодными – 31% от общего числа проходивших комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023 года.

В определении районного суда Полтавы отмечено, что документы могут быть доказательством совершения преступления, поэтому их арестовали.

Напомним, в Минобороны объяснили, нужно ли проходить ВВК ежегодно.

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