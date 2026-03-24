Рекордное количество "Шахедов" за день: в Воздушных силах прокомментировали массированную атаку 24 марта

Во вторник, 24 марта, Россия совершила одну из самых массированных воздушных атак на территорию Украины. Только в дневное время зафиксировали пролет более 400 ударных беспилотников, подтверждены попадания.

Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По данным Юрия Игната, враг приступил к очередной волне воздушного террора после обнародования утреннего отчета о результатах ночной атаки. В период с 09:00 до 15:00 на территорию страны залетело более 400 БПЛА с южного и северного направлений, а также через линию боевого столкновения. В общей сложности, начиная с 18:00 23 марта, зафиксирован пролет 392 дронов к началу дневной волны.

«Большое количество беспилотников залетало с севера (Черниговская и Сумская область), они фактически двигались колоннами. География удара в течение дневного времени была шире, чем ночью: Полтавщина, Киевщина, Винницкая и западные регионы от Хмельницка до Львова. Можно сказать, это одна из самых больших атак в течение суток», — отметил Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил уточнил, что для отражения массированной атаки задействованы все имеющиеся средства: авиация, подразделения малой ПВО и мобильные огневые группы. Помимо использования беспилотников противник продолжает обстреливать прифронтовые регионы на востоке и севере страны управляемыми авиационными бомбами (КАБами).

Серия взрывов прогремела в ряде областных центров Украины днем 24 марта во время массированной атаки российских беспилотников. В частности, во Львове подтверждена работа сил противовоздушной обороны. В результате вражеских обстрелов в городе зафиксировано повреждение жилого дома.

Аналогичная ситуация сложилась в Ивано-Франковске, где во время воздушной тревоги также работали подразделения ПВО по вражеским дронам.

Кроме того, серия взрывов всколыхнула Винницу. Звуки ударов были слышны в разных районах города. В социальных сетях очевидцы распространяют кадры, на которых зафиксирован столб черного дыма, возвышающийся над одним из секторов Винницы после взрывов.