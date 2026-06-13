Рекордное количество жертв за 4 года: ООН обнародовала страшные данные о погибших в Украине

Обстрел Украины / © ТСН

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В мае в Украине погибло и получили ранения больше гражданских лиц, чем в любом другом месяце за последние четыре года.

Такие данные обнародовала Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Миссия подтвердила, что в результате насилия, связанного с конфликтом, погибли по меньшей мере 274 гражданских лица, еще 1763 получили ранения. Общее число жертв превысило 2000 человек.

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«Общее число жертв среди гражданских лиц в мае превысило 2 000 человек, и в этот месяц стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских лиц с апреля 2022 года», — заявила глава миссии Даниэль Белль.

Интенсификация боевых действий и все чаще применение мощного оружия в городских районах привели к большому количеству погибших и раненых. Основной причиной стали атаки с использованием ракет и авиабомб.

Так, 5 мая в Запорожье в результате авиационного удара погибли 12 гражданских, 42 получили ранения. 14 мая ракета попала в жилой дом в Киеве, погибли 24 человека.

Вблизи линии фронта значительная часть жертв вызвана атаками дронов малого радиуса действия. В мае от них погибли по меньшей мере 64 гражданских, 539 ранены — самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения.

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Миссия также подтвердила жертвы на оккупированных территориях. В частности, 21 мая в Старобельске погибли 21 гражданское лицо.

Мониторинговая миссия ООН продолжает документировать все случаи ущерба гражданскому населению на всей территории Украины.

Обстрел Украины — последние новости

Напомним, 13 июня, российские оккупационные войска нанесли авиаудара тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) по центральной части Славянска Донецкой области.

Атака произошла около 10:45 утра прямо по гражданским объектам. В результате вражеского обстрела зафиксированы значительные разрушения, в частности повреждены учебное заведение, частные автомобили и 23 многоэтажных дома. Также известно о трех пострадавших женщинах среди мирного населения, которым оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

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Также, утром 13 июня Запорожье взорвались сильные взрывы. Россияне атаковали дронами в городе объект критической инфраструктуры. Погиб мужчина.

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