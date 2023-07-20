Рекордное потребление электроэнергии: специалисты призывают украинцев экономить

Благодаря российским наша энергосистема переживает не лучшие времена.

Вчера, 20 июля, зафиксировано рекордное потребление электроэнергии в вечерние часы. Энергетики предостерегают: это был жаркий, но не самый жаркий день.

Об этом сообщает УкрЭнерго.

Как помочь энергетикам

Из-за постоянных ракетных и дроновых атак украинская энергосистема тяжело переживает нагрузку. Ее следует беречь, а энергетикам – всячески помогать. Более того, впереди нас ждет зима.

Самой ощутимой помощью будет отключение кондиционеров с 16:00 до 23:00. "Если вы никак без этого не можете обойтись — пожалуйста, выставляйте температуру 23 градуса и выше", – обратились в Укрэнерго.

Чем еще можно помочь энергосистеме:

заменить кондиционер на вентилятор;

Охлаждать только нужные комнаты, а не все помещения;

Не включать вместе с кондиционером другие мощные приборы;

Перенести на ночь стирку и нагрев бойлера.

"Спасибо всем, кто экономно потребляет электроэнергию!", – отметили в Укрэнерго.

Напомним, В Минэнерго дали прогноз по следующей зиме. В ведомстве сказали, понадобятся ли нам генераторы.

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