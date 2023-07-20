Рекордное потребление электроэнергии: специалисты призывают украинцев экономить

Благодаря российским наша энергосистема переживает не лучшие времена.
Вчера, 20 июля, зафиксировано рекордное потребление электроэнергии в вечерние часы. Энергетики предостерегают: это был жаркий, но не самый жаркий день.
Об этом сообщает УкрЭнерго.
Как помочь энергетикам
Из-за постоянных ракетных и дроновых атак украинская энергосистема тяжело переживает нагрузку. Ее следует беречь, а энергетикам – всячески помогать. Более того, впереди нас ждет зима.
Самой ощутимой помощью будет отключение кондиционеров с 16:00 до 23:00. "Если вы никак без этого не можете обойтись — пожалуйста, выставляйте температуру 23 градуса и выше", – обратились в Укрэнерго.
Чем еще можно помочь энергосистеме:
- заменить кондиционер на вентилятор;
- Охлаждать только нужные комнаты, а не все помещения;
- Не включать вместе с кондиционером другие мощные приборы;
- Перенести на ночь стирку и нагрев бойлера.
"Спасибо всем, кто экономно потребляет электроэнергию!", – отметили в Укрэнерго.
Напомним, В Минэнерго дали прогноз по следующей зиме. В ведомстве сказали, понадобятся ли нам генераторы.
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