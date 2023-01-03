Рекордное тепло и первые цветы: на Закарпатье расцвели подснежники (фото)

В Закарпатье заметили первые подснежники.

Фото первых цветов опубликовал в социальной сети Facebook Йожеф Молнар, сообщает "Первый Кабельный".

По словам автора фотографий, фото было сделано в Сваляве 1 января.

фото/Йожеф Молнар

Местные СМИ отмечают, что в первый день нового года в Закарпатье было аномально тепло.

Также в комментариях закарпатцы добавляют фото первого цветения в разных районах области.

фото/соцсети

Рекордно теплое начало января

В Киеве второй день подряд держится теплая погода, что совершенно не свойственно январю. По словам специалистов, сейчас на улице погода, свойственная для середины апреля. На столичных Осокорках киевляне даже заметили бабочек, а в парке "Наталка" расцвели сакуры.

Напомним, в первый день нового года был зафиксирован очередной температурный рекорд. 1 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составляла +10,3°С, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры в этот день 2021 года.

Климатические сюрпризы проявились в разных уголках Украины. На улицах начала зеленеть трава, жители Винницы делятся фотографиями с подснежниками и зеленым барвинком в лесу. Кое-где на сакурах начали распускаться цветы.

Впрочем, такая теплая погода на долго не задержится, ведь по прогнозам, к Украине идут сильные морозы на Рождество (по юлианскому календарю). Минусовая температура в воздухе превратит осадки дождя в снег.

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