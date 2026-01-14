Рекордные морозы пришли в Украину: где температура опустится до -23°

Белка. / © УНИАН

В четверг, 15 января, в Украине будет мороз. Ночью температура воздуха может опуститься до -23°. Местами будет мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«В Украине снова прогнозируем разную погоду, потому что по-разному складываются погодные процессы в нижних слоях атмосферы и на высотах. Возле земной поверхности будет преобладать область высокого давления», — подчеркнули синоптики.

Поэтому погода без осадков ожидается в большинстве регионов на севере, в Черкасской области, а также днем на Закарпатье и Прикарпатье. На остальной территории страны атмосферный фронт и более теплый влажный воздух на высотах обусловят снег. Больше всего осадков прогнозируют ночью на Прикарпатье и местами на Волыни.

Холоднее всего будет в северных областях, где ночью температура воздуха опустится до 15-20° мороза, а местами до -23°, днем ожидается -10-15°.

Меньше всего мороза будет на Закарпатье, Прикарпатье, на юге и юго-востоке страны. В этих областях ночью столбики термометров покажут -3-8°, а днем — в пределах 0-5°.

На остальной территории умеренно холодно: ночью 10-15° мороза, а днем -7-12°.

Прогноз погоды на 15 января. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В четверг, 15 января, в Киеве и области облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в Киеве ночью будет 17-19° мороза, днем -11-13°. В Киевской области ночью ожидается -15-20°, а местами — 23° мороза, а днем 10-15 ° ниже нуля.

Напомним, синоптик Виталий Постригань сообщил, что в ближайшие несколько дней в Украине «потепления не видно». Вместо атлантического тепла страну накроет холодный воздух с востока, а ночью столбики термометров будут опускаться до серьезных минусовых отметок.