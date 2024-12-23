Рекордные очереди на западной границе: Госпогранслужбе сообщили, куда едут люди

Госпогранслужба предупреждает, что высокий пассажиропоток будет продолжаться до конца праздников.

Во время зимних праздников пассажиропоток на границах Украины достиг рекордных показателей.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, в этом году количество людей, пересекающих границу, выросло до 150 тысяч в сутки.

"В этом году показатель рекордный потому, что давно не было показателя в 150 тысяч по пересечению границы, даже если это в обоих направлениях. Конечно, увеличение пассажиропотока приводит к очередям", — рассказал он.

Наибольшая нагрузка наблюдается в пунктах пропуска с Польшей.

"В субботу границу пересекло где-то 150 тысяч человек в обоих направлениях. В процентном соотношении это 50/50. А за вчерашние сутки границу пересекли 154 тысяч человек в обоих направлениях, но фиксировалось определенное преимущество на въезд в Украину, ведь на 10 тысяч лиц больше проследовало в Украину, чем тех, кто следовал за пределы страны", - сообщил Демченко в эфире телемарафона.

По состоянию на утро 23 декабря очереди на контрольно-пропускных пунктах несколько уменьшились по сравнению с выходными днями.

Пограничники предупреждают, что высокий пассажиропоток будет продолжаться в течение всех зимних праздников.

Напомним, в пунктах пропуска на границе Украины существенно выросло количество путешественников. В частности, на КПП во Львовской области фиксируется увеличение пассажиропотока на 15%.

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