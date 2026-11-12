"Альфа" / © СБУ

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Результаты СБУ в уничтожении российской армии и системная работа по предупреждению терактов и разоблачению агентурных сетей врага свидетельствуют, что СБУ Александра Поклада формирует эффективную модель деятельности. Ее ключевой принцип - одновременно ослаблять РФ на поле боя и нейтрализовать угрозы, которые враг создает внутри Украины.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

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«СБУ наносит удары по двум критически важным точкам противника. На фронте россия теряет тысячи военных, технику и возможности для ведения боевых действий. В тылу — агентов, диверсантов и возможность реализовывать террористические сценарии. Именно в этом заключается стратегический эффект комплексной модели работы СБУ, которую формирует ее руководитель Александр Поклад», — пояснил эксперт.

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Говоря о боевой работе «Альфы», Курпас подчеркнул, что только за октябрь спецназовцы СБУ ликвидировали почти 11 тысяч российских военных. Кроме того, они поразили почти 5 тысяч беспилотников и наземных роботизированных комплексов, более 2300 антенн и узлов связи, более 2200 единиц автомобильной техники, сотни фортификационных сооружений и расчетов БПЛА. Также уничтожены склады боеприпасов, средства ПВО и другие важные военные объекты, в частности ракетный комплекс «Искандер».

«Это колоссальные потери для российской армии. Чтобы компенсировать их, врагу приходится мобилизовывать и обучать новых военных, закупать вооружение и восстанавливать подразделения. Это ресурсы и время, которые он мог бы направить на подготовку наступательных операций. Каждый месяц войны становится для рф все дороже», — сказал эксперт.

По мнению Курпаса, восемь месяцев лидерства «Альфы» СБУ — это не случайность, а свидетельство стабильно высокого уровня подготовки спецназовцев, технологичности, эффективного управления и организации боевой работы.

Эксперт также подчеркнул, что с 2022 года СБУ раскрыла более 150 агентурных сетей, в которые враг привлек сотни предателей. По его словам, каждая такая ликвидированная сеть — это десятки терактов, диверсий, поджогов и других тяжких преступлений, которые не состоялись.

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«Эффективность спецслужбы определяется тем, насколько ощутимо её работа меняет возможности противника. Когда СБУ одновременно наносит россии масштабные военные потери, разрушает её агентурные сети и предотвращает террористические атаки, это означает, что служба работает на опережение, а не просто реагирует на уже возникшие угрозы», — отметил Курпас.

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