Цены на горючее в Украине продолжают расти / © Associated Press

Реклама

В Украине резко меняется ситуация на энергетическом и валютном рынках: цены на горючее и газ бьют рекорды, а доллар достиг исторического максимума.

Главной причиной нестабильности стала эскалация на Ближнем Востоке, которая вызвала сбои в глобальных поставках и заставила власти и экспертов искать пути для стабилизации внутренней экономики.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Цены на бензин и дизель в Украине продолжают расти

Утром 4 марта цены на горючее в Украине продолжало расти. На заправках фиксируют повышение цен на бензин и дизель. Однако цены могут отличаться в зависимости от региона и сети.

По состоянию на утро стоимость горючего была такая:

бензин А-95 стоил от 63,99 до 73,99 грн за литр;

бензин А-100 стоил в пределах 78,99-80,99 грн за литр.

за литр дизеля надо было заплатить от 63,99 до 73,99 грн — в зависимости от сети АЗС.

Более того, снижения цен на топливо никто не ожидает. Эксперты предупреждают об очередном повышении цен. Директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что цена на горючее может вырасти еще на 10 грн за литр.

В Украине резко подорожало горючее в Украине / © pixabay.com

«Трудно пока что-то прогнозировать. Но я смотрел определенные расчеты — это +10 грн. если баррель нефти будет стоить 100 долларов», — рассказал эксперт.

Реклама

Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в комментарии для «УНИАН» отметил, что нефть и газойль бьют ценовые рекорды, поскольку Европа потеряла поставки из Саудовской Аравии, а нефтеперерабатывающим заводам нужно полгода на перенастройку.

По словам эксперта, оптовые цены уже достигли 70 грн, а продавцы придерживают горючее, ожидая дальнейшего подорожания. Хотя дефицита в Украине нет, стоимость растет по мировым котировкам.

Если США и ЕС распакуют стратегические резервы, цена может остановиться на отметке 100 грн. После восстановления судоходства ожидается откат до 80 грн, однако возврата к прежним низким тарифам эксперт топливного рынка не прогнозирует.

В Раде призвали топливные компании не поднимать цены на бензин

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал топливный бизнес не повышать цены на горючее, спекулируя на панике. Он отметил, что в условиях войны и массового использования генераторов крупные компании должны не только зарабатывать прибыль, но и проявлять социальную ответственность.

Реклама

«Понимаю, что это бизнес, а бизнес — это прибыль. Но в стране, где идет война и половина людей пользуется генераторами, у такого мощного бизнеса есть и социальная функция», — отметил он.

По словам нардепа, нынешний скачок стоимости на АЗС лишь частично связан с событиями на Ближнем Востоке из-за временного лага в поставках.

В Раде призвали топливные компании не поднимать цены на бензин / © iStock

Гетманцев сообщил, что уже обратился в Антимонопольный комитет для проверки ситуации на рынке. Он заверил, что АМКУ уже прорабатывает этот вопрос, и хотя государственные механизмы работают не мгновенно, результат расследования будет неотвратимым.

Цены на АЗС растут из-за мирового подорожания нефти и нестабильности в мире, однако дефицита топлива в Украине нет, сообщают в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Для защиты рынка Верховная Рада уже приняла закон о создании стратегического резерва нефтепродуктов. Этот запас будут формировать импортеры и производители, а использовать его позволят только в кризисных ситуациях для стабилизации рынка.

Реклама

Сейчас этот механизм только запускается, поэтому физическое накопление топлива (в том числе и на базах в ЕС) продлится некоторое время. Пока резерв не наполнен, государство контролирует цены через мониторинг рынка, борьбу с заговорами трейдеров и поиск новых путей поставки из Европы

Топливный кризис накрыл Германию

Из-за войны на Ближнем Востоке цены на горючее в Германии также пошли вверх, местами пересекая отметку 2,4 евро за литр. Как пишет издание Bild, самый дорогой бензин зафиксировали на трассе A3 недалеко от австрийской границы — там за литр Super просят почти 2,5 евро.

Из-за отсутствия конкуренции на автомагистралях наценка в условиях кризиса стала максимально ощутимой. В целом по стране заправка полного бака всего за несколько дней подорожала на 6-9 евро.

Аналитики связывают скачок цен с рисками для судоходства в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировой нефти. Любая нестабильность в этом регионе мгновенно сказывается на стоимости топлива на европейских АЗС.

Реклама

В Украине резко подорожал газ в Украине

Стоимость природного газа в Украине за последние дни подскочила на 20%, достигнув 27 800 грн за тысячу кубометров. Это самый высокий показатель с июня 2025 года, об этом свидетельствуют данные котировок Natural gas ExPro.

Скачок цен спровоцирован перебоями с поставками сжиженного газа (LNG) из-за конфликта на Ближнем Востоке. В частности, Катар и ОАЭ ограничили экспорт из-за угрозы танкерам в Ормузском проливе, что мгновенно подняло европейские котировки до трехлетнего максимума.

В Украине подорожал газ

В Украине ситуацию осложняет высокий внутренний спрос: многие трейдеры не сформировали запасы на март заранее. Поскольку большинство частных добытчиков уже распродали свой ресурс, основными продавцами на бирже остаются «Укрнафта» и «Укрнефтебурение». Последние реализуют газ по цене более 27 800 грн, что отражает общую дефицитную тенденцию на рынке.

Доллар «пробил» новый исторический максимум

Нацбанк второй день подряд обновляет валютные рекорды: на 5 марта официальный курс доллара вырастет до 43,71 гривны. Евро также прекратило падение и завтра подорожает сразу на 38 копеек — до 50,83 гривны, пишет РБК-Украина.

Реклама

В НБУ объясняют такие скачки сочетанием мировых и внутренних факторов. На глобальные рынки давит обострение на Ближнем Востоке, что влияет на настроения инвесторов. В то же время внутри Украины в начале месяца традиционно растет спрос: банки закупают валюту после выходных, а бизнес и население активнее покупают доллары из-за обновления лимитов и выплаты дивидендов.

Несмотря на новые максимумы, специалисты уверяют, что поводов для паники нет. Регулятор убеждает, что полностью контролирует ситуацию и имеет достаточно резервов, чтобы гасить чрезмерные колебания.

Вырастет ли показатель инфляции в Украине

Скачок цен на горючее из-за конфликта на Ближнем Востоке неизбежно повлияет на стоимость товаров в супермаркетах, однако эффект не будет мгновенным, пишет УНИАН.

Как объясняют эксперты, логистика от склада до магазина занимает небольшую долю в цене, а продукты из старого урожая уже изготовлены по предыдущим тарифам.

Реклама

По словам специалистов, больше всего подорожание топлива может ударить по себестоимости будущего урожая 2026 года из-за расходов на посевную. Как заметил экономист Олег Пендзин, если урожай будет богатым, рост расходов «размоется» и потребители его почти не почувствуют.

Аналитики прогнозируют, что ситуация будет давить на общую инфляцию в течение следующих 3-6 месяцев. Исполнительный директор «Украинского института будущего» Анатолий Амелин считает нынешние цены временными — они стабилизируются, как только разблокируют Ормузский пролив. В то же время он предупреждает, что в Украине стоимость товаров редко снижается даже после того, как причины подорожания исчезают.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.