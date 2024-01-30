Рекордный результат: сколько спецтехники армии РФ уничтожили ВСУ в январе 2024 года

ВСУ установили очередной рекорд по уничтожению враждеских целей. Так, в январе 2024 года российские войска потеряли больше спецтехники.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Утраты армии РФ

Как заметил обозреватель, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года армия РФ не теряла в течение месяца такого количества специальной техники.

"Неплохо!", – подчеркнул Александр Коваленко.

Ранее говорилось, что на Лиманско-Купянском направлении россияне продолжают отчаянные попытки прорваться к украинским позициям, однако их достойно встречают наши ВСУ. Так, наши воины показали "свежие" кадры, на которых горят российские танки.

Читайте также: