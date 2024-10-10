Рекордный рост цен с начала года: что подорожало больше всего в Украине – данные Госстата

Какие товары и услуги подорожали больше всего в Украине.
Рост цен в Украине в сентябре стал самым большим с начала 2024 года. И рекордно подорожали именно яйца.
Такие данные опубликовал Госстат.
В сентябре 2024 г. инфляция на потребительском рынке ускорилась до 1,7%.
Показатели инфляции в 2024 году
В августе показатель инфляции держался на уровне 0,6%,
- в июле – 0%,
- в июне – 2,2%,
- в мае – 0,6%,
- в апреле – 0,2%,
- в марте – 0,5%,
- в феврале – 0,3%,
- в январе – 0,4%.
По данным Госстата, инфляция в текущем году ускорилась до 8,6%, а цены выросли на 6,5%.
На потребительском рынке цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,8%.
Какие товары и услуги подорожали больше всего
Больше всего (на 12,1%) подорожали яйца.
На 3,8-1,1% выросли цены на овощи, масло, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, мясо и мясопродукты, рис.
В то же время, на 1,8% и 0,2% снизились цены на сахар и фрукты.
- Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%.
- Одежда и обувь подорожали на 7,8%, в том числе одежда – на 7,9%, обувь – на 7,7%.
- Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,0%.
- В то же время услуги образования подорожали на 10,1%, а именно: высшего – на 11,8%, среднего – на 11,1%.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине резко выросли цены на один из овощей борщового набора.
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